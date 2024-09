Railway Ticket Reservation: आपल्या आरक्षित रेल्वे तिकीटाबाबत हे माहितीय का? आजच जाणून घ्या

मनमाड : सर्वांत स्वस्त व आरामदायक प्रवास म्हणून रेल्वेला प्रथम प्राधान्य देत असतात. सण सुट्टी असली की अगोदरच तिकीट आरक्षित केले जाते. मात्र अनेकदा तिकीट अगोदर बुक करूनही कन्फर्म होत नाही. वेटिंग असलेले तिकीट कन्फर्म होण्याची आशा असताना अनेकदा तिकीट कॅन्सल होते. केवळ तिकिटावर असलेला कोड प्रवाशांच्या लक्षात येत नाही. त्यामुळे तिकीट कन्फर्म होण्यासाठी अनेकांना फेस येतो. (Question about ticket confirmation even after reservation)