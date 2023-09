Nashik Rain Crisis: नांदगाव तालुका दुष्काळाच्या सावटाखाली; खरिपातील उत्पन्नात घट?

By

Nashik Rain Crisis : महिनाभरापासून दडी मारलेल्या पावसाने आता परतीच्या वेळी तरी आसुसलेल्या नांदगाववर कृपादृष्टी दाखवावी अशा भाबड्या आशेने बळीराजा आतुरतेने पावसाची वाट पाहत आहे.

यातच तालुक्यातील तिन्ही कृषी मंडळातील पिकांचे उत्पन्न पंधरा टक्क्याच्या आसपास पोचते की नाही यासंबंधीचे चित्र प्राथमिक नजर आणेवारी नंतर स्पष्ट होणार आहे.

एकूणच सध्या तालुका भयावह दुष्काळाच्या सावटाखाली आहे. (Nashik Rain Crisis Nandgaon taluka under drought Decline in income in Kharif season)

नांदगाव तालुक्यात मागील एक ते दीड महिन्यापासून पावसाने दडी मारलेली आहे. त्यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. पाऊस नसल्याने पिके जगवायची कशी असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांपुढे पडला आहे.

यातच ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई तीव्र होऊ लागली आहे. या सर्व गोष्टींच्या पाश्‌र्वभूमीवर आमदार सुहास कांदे यांनी टंचाई सदृश्यतेच्या पार्श्वभूमीवर आढावा बैठक घेतल्यानंतर यंत्रणेकडून पिकांच्या प्राथमिक नजरवारीचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे.

त्याचा अहवाल देखील शासनाला देण्यात आले आहे. आता तालुक्याचे लक्ष लागले आहे ते कमी पावसामुळे खरिपाच्या उत्पन्नात किती घट झाली याकडे.

तालुक्यात सरासरीच्या निम्मा देखील पाऊस न झाल्यामुळे परिणाम खरीपावर झाला आहे. यामुळे केवळ २० टक्काच्या आत खरिपाचे उत्पन्न मिळेल असा प्राथमिक अंदाज असून त्याची प्राथमिक नजर आणेवारी देखील कमी असेल.

त्यात पाऊस आज उद्या पडेल या आशेने पिके जगविण्याचा प्रयत्न करूनही केवळ पाण्याअभावी ती होरपळून जाऊ लागली आहे. काढणी नंतर खरे उत्पन्न स्पष्ट होणार आहे. महसूल विभागाचा प्राथमिक नजर आणेवारीचा अहवाल कधी जाहीर होतो. याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

पाणी टंचाई जाणवणार

तालुक्यात जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात टँकरची मागणी आली. ऐन पावसाळ्यात नवसारी, शास्त्रीनगर, बोयगाव या गावात टँकरच्या पाच फेऱ्या सुरु झाल्या. सोळा जूनला खादगाव, धोटाणे खुर्दसाठी टँकरच्या चार फेऱ्या सुरु झाल्या.

त्यानंतर पाऊस पडल्यानंतर टँकर बंद होतील असा अंदाज होता. मात्र तो चुकला. उलट जुलै महिन्यात टँकर कमी होण्याऐवजी त्यात वाढ झाली. सद्यःस्थितीत तालुक्यात टँकरची संख्या अकरावर असून ऑगस्ट अखेरीस त्यात पुन्हा वाढ होऊन १९ गावे, ५५ वाड्या वस्त्यांना दररोज ४४ फेऱ्या माराव्या लागत आहे.

सप्टेंबर मध्ये देखील टँकरच्या मागणीत वाढ होणार असा एकूण आहे. जलाशयातील उपयुक्त साठे कधीच संपुष्टात आले असून मृत साठ्यात देखील दिवसेंदिवस घट होत आहे.

"यंदा तालुक्यावर दुष्काळाचे संकट घोंघावत आहे सर्व मिळून त्याचा मुकाबला करू. या अशा संकटकाळात जनतेचा सेवक म्हणून सोबत आहे. धीर सोडू नका यंत्रणा शेतकरी असा समन्वय ठेवण्यात येईल." - सुहास कांदे, आमदार