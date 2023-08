Nashik Rain Crisis: पाऊस नसल्याने पपईवर फिरविला रोटर

By

Nashik Rain Crisis : महिन्यापासून दडी मारलेल्या पावसाच्या परतीच्या आशा मावळू लागल्याने तळवाडे येथील शेतकरी तानाजी दोंड यांनी अगतिक होत दोन एकरातील पपईच्या बागेवर रोटर फिरविला.

मोठ्या उमेदीने लावलेल्या पपई बागेसाठी नाशिकहून त्यांनी एका नर्सरीतून रोपे आणली होती. लागवडीच्या टप्प्यात त्यांनी वेगवेगळे प्रयोग केले. (Nashik Rain Crisis Rotor turned on papaya due to lack of rain)

साधारणतः सात ते आठ लाखांचे उत्पन्न मिळेल, अशी त्यांना खात्री होती. मात्र पावसाने पाठ फिरविल्याने बाग सुकू लागली. शेततळ्यातील पाण्यावर कशीबशी उभी राहिलेली बागेला फुलोरा बहरला होता.

मात्र आता पाण्याची कमतरता भासू लागली होती. जून गेला, जुलै संपला, ऑगस्टमध्येही पावसाने जेमतेम हजेरी लावल्याने तेवढ्यापुरता ओलावा मिळाला. बहराला आलेली झाडे कोमेजू लागली मग हळूहळू फुलोरा धरलेले पपई पीक करपू लागले.

त्यामुळे आता या झाडांचे काय होणार, या विवंचनेत असणाऱ्या दौंड यांनी नाइलाजाने शेतात रोटावेटर चालविला. पाणावलेल्या डोळ्यांनी त्यांनी पपईच्या बागेतील पीक काढून टाकले. या घटनेने तालुक्यातील दुष्काळाची दाहकता मात्र अधोरेखित झाली आहे.