Nashik Rain Update: जिल्ह्यात 4 दिवसांत 50 mm पाऊस

Nashik Rain Update : जिल्ह्यात गेल्या आठवड्यापासून पावसाचे जोरदार आगमन झाले आहे. चार दिवसांत तब्बल ५० मिलीमिटर पाऊस पडला. त्यामुळे जिल्ह्यातील १४ लहान-मोठ्या धरणांमधून विसर्ग सुरु आहे. (Nashik Rain Update 50 mm of rain in 4 days in district)

नाशिक जिल्ह्यात सात मोठी धरणे तर १७ मध्यम स्वरुपाचे प्रकल्प आहेत. त्यांच्यात सरासरी ८३ टक्के जलसाठा आहे. जून ते सप्टेंबरमध्ये ९३३ मिली मिटर पावसाची नोंद झाली आहे. खरिप हंगाम हातातून गेल्यानंतर आता रब्बीसाठी हा पाऊस उपयुक्त ठरेल.

सिन्नर, मालेगाव, येवला, नांदगाव, देवळा, कळवण, सुरगाणा, पेठ, दिंडोरी, त्र्यंबकेश्वर व इगतपुरी या तालुक्यांमध्ये पावसाने जोरदार हजेरी लावल्याचे दिसून येते.

त्यामुळे शेतकरी सुखावला असला तरी विहिरींना अजूनही पाणी उतरलेले नाही. त्यामुळे दुष्काळाचे सावट दूर झालेले नाही. शेतकर्यांना अजूनही दमदार पावसाची प्रतीक्षा कायम आहे.

पावसाची आकडेवारी (टक्के)

नाशिक-६६.६

मालेगाव -६४.९

बागलाण-६९.५

कळवण-९२.९

नांदगाव-५९.५

सुरगाणा-७६.९

दिंडोरी-११४.३

इगतपुरी-५२

पेठ-७१.५

निफाड-७१.६

सिन्नर-५९.७

येवला-८७.२

चांदवड-६६.८

त्र्यंबकेश्वर-७२.१

देवळा-६७.१

एकूण-६४.७