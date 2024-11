Nashik Crime : ‘ईव्हीएम हॅक’चे आमिष देणाऱ्यास अटक; राजस्थानी नागरिक

Bhamta is a suspect who hacked EVM machines and lured them. A team of Unit One of Neighbor City Crime Branch. esakal

नाशिक : 'नाशिक मध्य'मधील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उमेदवार वसंत गिते यांना निवडणुकीत विजयी करण्यासाठी ईव्हीएम मशिन हॅक करून आमिष दाखविणाऱ्या भामट्याला शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट एकच्या पथकाने अवघ्या काही तासांत अटक केली आहे. राजस्थानातील असलेल्या भामट्याने त्यासाठी ४२ लाखांची मागणी केली होती. नकार दिल्याने भामट्याने त्यांना पराभूत करण्याचीही धमकी दिली होती. (Rajasthani citizen arrested for baiting EVM hack by crime branch)