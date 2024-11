Nashik Vidhan Sabha Election: मुक्ताईनगरमध्ये महायुतीच्या उमेदवाराचा प्रचार करणार; युवक कल्याण राज्यमंत्री रक्षा खडसेंचे स्पष्टीकरण

नाशिक : लोकसभा निवडणुकीसाठी माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी मला जाहीर पाठिंबा देऊन प्रचार केला. मात्र, मी मुक्ताईनगरमध्ये महायुतीच्याच उमेदवाराचा प्रचार करणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या उमेदवार रोहिणी खडसे यांचा प्रचार करणार नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी दिले. उत्तर महाराष्ट्रात महायुतीसाठी अनुकूल वातावरण असून, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सर्वसामान्य महिलांपर्यंत पोहोचल्याने त्याचा फायदा होईल, असा दावाही त्यांनी केला. (Raksha Khadse Minister of State for Youth Welfare who will campaign for Mahayuti )