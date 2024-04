Nashik News : पाटबंधारे विभागाकडून 103 कोटींची विक्रमी वसुली

Nashik News : नाशिक पाटबंधारे विभागाने ३१ मार्चअखेर १०३ कोटींची विक्रमी पाणीपट्टी वसुली केली. पाटबंधारे विभागांतर्गत सिंचन व बिगर सिंचन प्रकल्पात पाणीपट्टी आकारली जाते. सिंचन प्रकल्पात शेतकरी पाणीपट्टी रक्कम अदा करतात. बिगर सिंचन प्रकारात १५८ पिण्याच्या पाण्याच्या शासन मंजूर संस्था व ३५ औद्योगिक संस्था अशा एकूण १९३ बिगर सिंचन संस्थांचा समावेश आहे. (Nashik Record recovery of 103 crore from Irrigation department in city marathi news)