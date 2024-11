SAKAL Karandak : ‘सकाळ करंडक’ची उत्सुकता शिगेला! नाशिक विभागीय अंतिम फेरीचा गुरुवारी संग्राम

नाशिक : महाविद्यालयीन तरुणांसाठी हक्काचे व्यासपीठ असणाऱ्या ‘सकाळ’ करंडक आंतरमहाविद्यालयीन एकांकिका स्पर्धेची नाशिक विभागाची अंतिम फेरी गुरुवारी (ता.१४) सकाळी नऊ वाजेपासून सुरू होणार आहे. नाशिक शहरातील परशुराम साईखेडकर नाट्यगृहात ही फेरी होईल. विद्यार्थ्यांच्या तालमीला जोरदार सुरवात झाली असून संघाची उत्सुकता शिगेला पोचली आहे. नाशिक विभागातून एक एकांकिका महाअंतिम फेरीसाठी निवडली जाणार आहे तर, स्पर्धेची महाअंतिम फेरी एक डिसेंबरला पुण्यात होणार आहे. (regional final of Sakal Karandak will be fought on Thursday )