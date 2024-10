Nashik Police : विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस आयुक्तालयातर्फे निर्बंध जारी! मोर्चे, आंदोलनांसह विविध आदेश जारी

Nashik Police : विधानसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक आयुक्तालय हद्दीमध्ये विविध कलमान्वये निर्बंधांचे आदेश जारी केले आहे. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे.

निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणुकीसाठीची आदर्श आचारसंहिता लागू केली आहे. २५ नोव्हेंबरपर्यंत असलेल्या या आचारसंहितेदरम्यान, आयुक्तालय हद्दीमध्ये शांतता, निर्भय व न्यायपूर्ण वातावरणात निवडणुकीची प्रक्रिया पार पडण्यासाठी आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी विविध कलमान्वये आदेश जारी केले आहे. (Restrictions issued by Police Commissionerate in background of vidhansabha election)