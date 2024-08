Nashik News : त्रुटींच्या पूर्ततेचे अहवाल सादर करावेत; अनुसूचित जनजाती आयोगाकडून ‘आदिवासी विकास’चा आढावा

Tribal Development Commissioner Nayana Gunde welcoming National Commission for Scheduled Tribes Chairman Antar Singh Arya in a meeting held at Tribal Development Commissionerate. Officials present in the neighborhood. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Copied Nashik News : आदिवासी विकास विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांची माहिती घेत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाचे अध्यक्ष अंतरसिंग आर्या यांनी दैनंदिन कामकाजाबाबत सूचना केल्या. त्रुटींच्या पूर्ततेचा अहवाल सादर करण्यासह १५ दिवसांत राज्यस्तरावर पुन्हा आढावा घेण्यात येणार असल्याचे आर्या यांनी या वेळी सांगितले. दोनदिवसीय नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने बुधवारी (ता. २८) आदिवासी विकास विभागाचा आढावा घेतला. (Review of Tribal Development by Scheduled Tribes Commission ) Loading content, please wait...