Nashik Ring Road : नाशिक रिंग रोडसाठी 367 हेक्टर जमीन संपादित होणार! शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही कोर्टाने स्थगिती का नाकारली? पेसा क्षेत्रातील 'हा' पेच जाणून घ्या

नाशिक : बहुचर्चित नाशिक रिंग रोडच्या (परिक्रमा मार्ग) भूसंपादन प्रक्रियेस अंतरिम स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला (Nashik Ring Road) आहे. गोवर्धन, सारूळ, जलालपूर व राजूर बहुला येथे संपादनापूर्वीची सर्व प्रक्रिया पार पाडावी, असेही निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकार तसेच जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. यापुढील सुनावणी १ जुलैला होईल. या आदेशामुळे रिंग रोडचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे..आगामी सिंहस्थ-कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने नाशिक शहराभोवती ६६.६५ किलोमीटरचा रिंगरोड उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी २५ गावांमधील ३६७ हेक्टरचे क्षेत्र संपादित करण्यात येत आहे. परंतु, शासनाचे दर तसेच सक्तीच्या भूसंपादनामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे..याच नाराजीतून गोवर्धन, सारूळ, जलालपूर व राजूर बहुला या गावांतील बाधित शेतकऱ्यांनी भूसंपादन प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयात बुधवारी (ता. ६) झालेल्या सुनावणीवेळी बाधित शेतकरी तसेच शासन यांनी बाजू मांडल्या. या वेळी बाधित शेतकऱ्यांच्या बाजूने सदरची गावे ही पेसा क्षेत्रातील असून, संपादनापूर्वीचा ग्रामसभेचा ठराव व अन्य प्रक्रिया पाळण्यात आली नाही, अशी भूमिका मांडण्यात आली..उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर प्रकल्पाच्या भूसंपादनास अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच, संबंधित चारही गावांमध्ये कलम १० अ, कलम ११, त्याचबरोबर कलम १५ नुसार प्रक्रिया पार पाडावी. त्यानंतरच पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निकालामुळे रिंगरोडमधील अडथळे आता दूर सरले आहेत..ढकांबेवासीयांना हवे सरसकट दरप्रस्तावित रिंगरोडमुळे बाधित होणाऱ्या ढकांबेतील शेतकऱ्यांनी गुरुवारी (ता. ७) अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांची भेट घेतली. या वेळी आमचे गाव नाशिक शहर हद्दीपासून दोन किलोमीटरवर असल्याने दर वाढवून मिळावेत, तसेच दर देताना ते झोननिहाय न देता सरसकट द्यावेत, अशी मागणी केली. मात्र, सदरची बाब ही धोरणात्मक असल्याने शासनाकडे आपल्या मागण्यांचे निवेदन पाठविले जाईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. या वेळी दिंडोरी प्रांताधिकारी आपासाहेब शिंदे उपस्थित होते.