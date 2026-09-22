Nashik Ring Road : सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी नाशिक रिंगरोडचा मार्ग मोकळा! पॅकेज-5 साठी जमीन हस्तांतरणाला शासनाची मंजुरी, वाहतूक कोंडी सुटण्यास होणार मदत

नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रस्तावित रिंगरोड प्रकल्पाला गती देणारा महत्त्वाचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला (Nashik Ring Road) आहे. रिंगरोडच्या पॅकेज-५साठी बाधित होणारी नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहाच्या ताब्यातील १.२३८ हेक्टर (सुमारे तीन एकर) जमीन महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्यास गृह विभागाने शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी दिली. त्यामुळे या टप्प्यातील कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे..एकलहरे ते सिन्नर फाटा रस्त्यालगत देवळाली गावाच्या हद्दीतील गट क्रमांक १६४/ब, १६५, १६६ आणि १६७ क २/३ मधील सुमारे ६०० मीटर लांबीचा भूखंड रिंगरोडसाठी बाधित होत आहे. या जमिनीचा आगाऊ ताबा देण्याची मागणी महामंडळाने केली होती. सिंहस्थ काळात भाविक आणि वाहनांची वाढणारी गर्दी लक्षात घेता रिंगरोड महत्त्वाचा ठरणार असून, जमीन उपलब्ध झाल्याने पॅकेज-५च्या कामांना वेग येण्याची शक्यता आहे..Phaltan-Pandharpur Railway Project : ब्रिटिशकालीन फलटण-पंढरपूर रेल्वे प्रकल्पाला वेग! जमीन मोजणी पूर्ण, रेल्वेकडे हस्तांतरणाची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू.जमीन हस्तांतरणास मंजुरी देताना शासनाने कारागृहाची सुरक्षा आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने विविध अटी घातल्या आहेत. बाधित शेतीसाठी नवीन विहीर बांधणे किंवा अस्तित्वातील विहिरीची पुनर्बांधणी करणे, तोडण्यात येणाऱ्या झाडांच्या दुप्पट संख्येने वृक्षलागवड करणे, सुरक्षा भिंत बाधित झाल्यास नवीन भिंत उभारणे तसेच कारागृह परिसरातील बाधित पोहोच व अंतर्गत रस्ते नव्याने बांधून देणे संबंधित यंत्रणेला बंधनकारक करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.