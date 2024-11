Nashik Vidhan Sabha Election: गेल्या 3 विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी व भाजपचा चढता आलेख; जिल्ह्यातील राजकीय पक्षांचे चित्र

नाशिक : मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर जिल्ह्यातील १५ विधानसभा मतदारसंघांत २००९, २०१४ व २०१९ या तीन निवडणुकांत राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपचा आलेख चढता राहिला आहे. जिल्ह्यात ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचे वर्चस्व कायम आहे. पक्षफुटीनंतर लोकसभा निवडणुकीतही त्याची प्रचीती आली. या वेळी नव्या दमाच्या उमेदवारांसह ते आपला करिश्‍मा कायम राखणार का याविषयी उत्सुकता आहे. एकेकाळी बालेकिल्ला असलेल्या काँग्रेसची उतरण झाली. (NCP and BJP in last 3 assembly elections Picture of political parties in district )