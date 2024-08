SAKAL Exclusive : व्‍यावसायिक व वैयक्‍तिक आयुष्यातील वाढणारा ताण-तणाव, व्‍यसनाधिनता व इतर विविध कारणांनी हृदयविकाराचे प्रमाण वाढत आहे. डॉक्‍टरांच्‍या निरीक्षणानुसार हृदयविकाराचे निदान झालेल्‍या रुग्‍णांमध्ये वयवर्षं २५ ते ४० यादरम्‍यानच्‍या रुग्‍णांचे प्रमाण सर्वाधिक राहात आहे. चिंताजनक बाब म्‍हणजे हृदयविकाराचा झटका येण्याचे व त्‍यामुळे रुग्‍ण दगावण्याच्‍या प्रमाणातही गेल्‍या काही वर्षांमध्ये वाढ झाली आहे. (Risk of heart attack in age of 25th in teenergers )