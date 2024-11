Nashik News : लाडक्या जीवाभावाच्या "राजा" अश्वावर विधीवत अंत्यसंस्कार व दशक्रिया विधी...

वणी : वणीचे ग्रामदैवत श्री खंडेराव महाराजाच्या चंपाषष्ठी उत्सवातील मानकरी असलेल्या "राजा" नावाचे अश्वाचे निधन झाल्यानंतर लाडाचा व जीवा भावाचा "राजा"चे मालक असलेल्या श्रीखंडे कुटुंबायाना तसेच जय मल्हार शिव कावड मंडळाच्या सदस्यांना घरातील एखादा कर्ता व्यक्ती दगावल्याचे दुःख झालं. श्रीखंडे कुटुंबीयाने "राजा" अश्वाचे असलेल्या ऋणातून मुक्त होण्यासाठी कुटुंबीयांंनी त्याच्यावर विधीवत शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार व दशक्रिया विधी कार्यक्रम करुन ऋण भेटले. (Ritual funeral and Dashkriya rituals on raja horse in vani )