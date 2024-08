SAKAL Impact News : वडाळा घरकुलात साफसफाई मोहीम! सर्वत्र औषध फवारणी; नागरिकांनी मानले ‘सकाळ’ चे आभार

Sanitation workers while cleaning the garbage from the building area. esakal

सकाळ वृत्तसेवा इंदिरानगर : ‘सकाळ’ मध्ये वडाळा घरकुल डेंगीचा ब्लॅक स्पॉट शीर्षकाखाली बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर शुक्रवारी (ता.९ ) सकाळी साडेनऊ वाजताच मनपा आरोग्य विभाग ॲक्शन मोडमध्ये आला. मोठ्या संख्येने स्वच्छता कर्मचारी, अधिकारी, औषध फवारणीसाठीचा आवश्यक असणारा टँकर, फवारणीच्या गन आणि इतर साहित्यासह येथील इमारतींच्या परिसरात धडक स्वच्छता मोहीम हाती घेण्यात आली. (Cleaning campaign in Wadala Gharkul) Loading content, please wait...