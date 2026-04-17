Electric Shock Death : साकोरा हादरलं! वीज पंप सुरू करताना दोन शेतकऱ्यांचा दुर्दैवी अंत; एकाच्या मुलीचं लग्न, तर दुसऱ्यानं यापूर्वीही सोसलेलं नियतीचं चक्र

साकोरा (नाशिक) : नांदगाव तालुक्यातील साकोरा परिसरात आज काळजाचा थरकाप उडवणारी घटना (electric shock death) घडली. पांझण नदीपात्रात विद्युत पंप सुरू करण्यासाठी गेलेल्या दोन कष्टाळू तरुण शेतकऱ्यांचा विजेचा तीव्र धक्का लागून जागीच मृत्यू झाला. शिरीष भगवान पठाडे (४२) आणि जगदीश तुकाराम खैरनार (३६) अशी या मृत शेतकऱ्यांची नावे असून, या घटनेमुळे संपूर्ण साकोरा गावावर शोककळा पसरली आहे..पांझण नदीपात्रात अनेक शेतकऱ्यांचे उपसा जलसिंचन योजनेचे वीजपंप आहेत. काल सकाळी ११ ते १२ च्या सुमारास शिरीष पठाडे आणि जगदीश खैरनार हे दोघे आपले वीजपंप सुरू करण्यासाठी नदीवर गेले होते. पाणी कमी झाल्याने वीजपंप पाण्याबाहेर होता, तो ओढून पाण्यात घेत असतानाच अचानक वीजपुरवठा सुरू झाला. पाण्याचा संपर्क आल्याने दोघांनाही विजेचा जोरदार झटका बसला आणि काही क्षणातच दोघांचेही निधन झाले..या घटनेतील चटका लावणारी बाब म्हणजे जगदीश खैरनार यांचा भूतकाळ. २० वर्षांपूर्वी जगदीश यांच्या घरावर वीज कोसळून लागलेल्या भीषण आगीत त्यांच्या कुटुंबातील ६ जणांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. त्यावेळी मृत्यूशी झुंज देऊन जगदीश आणि त्यांचे वडील वाचले होते. मात्र, आज पुन्हा नियतीने त्यांच्यावर झडप घातली..पठाडे कुटुंबावर दुखाचा डोंगरदुसरीकडे, शिरीष पठाडे यांच्या घरात सध्या २६ एप्रिलला होणाऱ्या मुलीच्या विवाहाची धामधूम सुरू होती. काही महिन्यांपूर्वीच मोठ्या भावाचे निधन झाल्याचे दुःख बाजूला सारून शिरीष लग्नाची जय्यत तयारी करत होते. मात्र, मुलीला बोहल्यावर चढवण्यापूर्वीच वडिलांचे छत्र हरपल्याने पठाडे कुटुंबावर आभाळ फाटले आहे.शिरीष पठाडे यांच्या मागे वृद्ध आई-वडील, पत्नी, दोन मुली आणि एक मुलगा असा परिवार आहे. जगदीश खैरनार यांच्या मागे आई-वडील, पत्नी आणि दोन लहान मुले असा परिवार आहे. दोन कष्टाळू शेतकरी गेल्याने साकोरा परिसरात सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे.