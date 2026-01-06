एका क्षणात संसार उद्ध्वस्त! साक्री–शिर्डी महामार्गावरील भीषण अपघातात पती-पत्नीचा जागीच अंत; दोन चिमुकली झाली पोरकी

नाशिक : साक्री–शिर्डी महामार्गावर सुरू असलेली अपघातांची मालिका थांबण्याचं नाव घेत नसून आज (मंगळवार) सकाळी साडेसातच्या सुमारास ढोलबारे गावाजवळ घडलेल्या भीषण अपघाताने पुन्हा एकदा प्रशासनाच्या (Road Accident on Sakri–Shirdi Highway) उदासिनतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. .येवल्याहून आपल्या मुलांना भेटून शाईन मोटरसायकल क्र. MH39AF2840 ने घरी परतत असताना मागून येणाऱ्या एका भरधाव वाहनाने जोरदार धडक दिली. या धडकेत मोटरसायकल नियंत्रणाबाहेर जाऊन समोरून येणाऱ्या पिकअप वाहन क्र. MH04 CG6576वर आदळली. या भीषण अपघातात नवापूर तालुक्यातील आमलीपाडा येथील संदीप दासू गावित (वय ३५) व त्यांची पत्नी आशा संदीप गावित (वय ३२) यांचा जागीच मृत्यू झाला..Bus Accident : बसखाली चिरडून तीन मित्रांचा दुर्दैवी अंत; डोक्याची कवटी फुटून मेंदूचा झाला चेंदामेंदा, छत्रपती संभाजीनगर-धाड मार्गावर दुर्घटना.क्षणात होत्याचे नव्हते झाले. दोन चिमुकल्या लेकरांचे डोळे कायमचे पोरके झाले. सुखी संसाराचे स्वप्न पाहणाऱ्या या दाम्पत्यावर काळाने घाला घातला. अपघाताची माहिती मिळताच परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत असून नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची भावना आहे..साक्री–शिर्डी महामार्गावर यापूर्वीही अनेकांनी आपला जीव गमावला आहे. अपूर्ण रस्ता, दिशादर्शक फलकांचा अभाव, डिव्हायडर नसणे, धोकादायक वळणे आणि ठिकठिकाणी असलेले अपूर्ण धक्के हे अपघातांना आमंत्रण देत आहेत. “वाहनधारकांचा जीव एवढा स्वस्त झाला आहे काय?” असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत..Nashik Crime : संतापजनक! शाळकरी मुलींना अडवून साधूच्या वेशात छेडछाड; नाशिक जिल्ह्यात खळबळ, अश्लील हावभाव करत त्यांनी....रस्त्याचे काम पूर्ण न झाल्यामुळेच हे बळी जात असल्याचा आरोप होत असून संबंधित ठेकेदारावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी ठाम मागणी वाहनधारक व स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. प्रशासनाने आता तरी जागे व्हावे. आणखी किती जीव जाण्याची वाट पाहणार? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.