नाशिक

एका क्षणात संसार उद्ध्वस्त! साक्री–शिर्डी महामार्गावरील भीषण अपघातात पती-पत्नीचा जागीच अंत; दोन चिमुकली झाली पोरकी

Fatal Road Accident on Sakri–Shirdi Highway Near Dholbare : साक्री–शिर्डी महामार्गावर ढोलबारेजवळ भरधाव वाहनाच्या धडकेत दुचाकीस्वार पती-पत्नीचा जागीच मृत्यू झाला असून महामार्गावरील सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
नाशिक : साक्री–शिर्डी महामार्गावर सुरू असलेली अपघातांची मालिका थांबण्याचं नाव घेत नसून आज (मंगळवार) सकाळी साडेसातच्या सुमारास ढोलबारे गावाजवळ घडलेल्या भीषण अपघाताने पुन्हा एकदा प्रशासनाच्या (Road Accident on Sakri–Shirdi Highway) उदासिनतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.

