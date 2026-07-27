Nashik Highway Protest: सटाण्यात रस्त्यावरील खड्ड्यांचे जलपूजन; राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून स्वखर्चाने खड्डे बुजवत आंदोलन

सटाणा : शहरातून जाणाऱ्या साक्री–शिर्डी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५२जी वरील जिजामाता उद्यान ते बसस्थानक या दरम्यानच्या रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली असून ठिकठिकाणी पडलेल्या जीवघेण्या खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना दररोज अपघाताचा सामना करावा लागत आहे. या गंभीर प्रश्नाकडे शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार पक्ष) तर्फे तालुकाध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली आज सोमवारी (ता. २७) सकाळी सात वाजता अनोखे व आक्रमक आंदोलन छेडण्यात आले..अजितदादा पवार यांच्या कार्यशैलीचा संदर्भ देत पहाटेच महामार्गावर जमलेल्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी पावसाच्या पाण्याने भरलेल्या खड्ड्यांचे प्रतीकात्मक जलपूजन केले. त्यानंतर कार्यकर्त्यांनी स्वखर्चाने खडी-मुरूम टाकून खड्डे बुजविण्याचा उपक्रम हाती घेतला. पावसाळ्यात या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचत असल्याने वाहनचालकांना खड्ड्यांचा अंदाज येत नाही. परिणामी दुचाकीस्वार घसरून पडण्याच्या घटना, वाहनांचे नुकसान आणि नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. अनेक लहान-मोठे अपघात घडूनही संबंधित यंत्रणेकडून केवळ आश्वासनेच मिळत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला..आंदोलनानंतर पक्षातर्फे तहसीलदार कैलास चावडे व पोलीस निरीक्षक योगेश पाटील यांची भेट घेऊन येत्या १ ऑगस्टपर्यंत रस्ता दुरुस्तीचे काम प्रत्यक्ष सुरू झाले नाही, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार पक्ष) महामार्गावर तीव्र रास्तारोको आंदोलन छेडेल आणि त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला. आंदोलनात तालुकाध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे, जिल्हा सरचिटणीस फईम शेख, संदीप भामरे, भारत खैरनार, किशोर ह्याळीज, संदीप वाघ, नंदराज देवरे, अशोक भामरे, आर. डी. सोनवणे, तुषार वाघ, दिलीप खैरनार, यासीर शेख, रनधीर मोरे, आण्णा भामरे, राजेंद्र गोडबोले, भिका सोनवणे, दादाजी खैरनार, रवि शिंदे, एन. आर. देवरे, गोरख वाघ, हेमंत मगर यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी होते.."आज जलपूजन... उद्या जलसमाधीची वेळ येऊ देऊ नका!"रस्त्याच्या प्रश्नावर राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिलेल्या आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतरही प्रशासन जागे होणार का, की नागरिकांना अखेर या रस्त्यावर 'जलसमाधी' घ्यावी लागणार, अशी संतप्त चर्चा परिसरातील व्यापारी आणि नागरिकांमध्ये सुरू होती..लोकसभा, विधानसभा आणि पालिका निवडणुकांमध्ये शहरातील मतदारांनी विद्यमान लोकप्रतिनिधींना भरघोस मतदान करून एकहाती सत्ता दिली. मात्र शहराच्या सर्वात जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाकडे इतके मोठे दुर्लक्ष का? आज आम्हाला रस्त्यावरील खड्ड्यांचे जलपूजन करावे लागत आहे; उद्या नागरिकांवर जलसमाधी घेण्याची वेळ येऊ नये. १ ऑगस्टपर्यंत काम सुरू झाले नाही, तर रस्त्यावर उतरून तीव्र रास्तारोको आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.- राजेंद्र सोनवणे, तालुकाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार पक्ष).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.