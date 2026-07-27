नाशिक

Nashik Highway Protest: सटाण्यात रस्त्यावरील खड्ड्यांचे जलपूजन; राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून स्वखर्चाने खड्डे बुजवत आंदोलन

खड्ड्यांचे जलपूजन करून राष्ट्रवादीकडून स्वखर्चाने खड्डे बुजविण्याचा अनोखा उपक्रम; जीवघेण्या रस्त्यावरील दुर्लक्षाविरोधात संतप्त आंदोलन
NCP Ajit Pawar party protests potholes on Sakri Shirdi National Highway in Satana demands immediate road repair

NCP Ajit Pawar party protests potholes on Sakri Shirdi National Highway in Satana demands immediate road repair

Sakal

रोशन खैरनार
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सटाणा : शहरातून जाणाऱ्या साक्री–शिर्डी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५२जी वरील जिजामाता उद्यान ते बसस्थानक या दरम्यानच्या रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली असून ठिकठिकाणी पडलेल्या जीवघेण्या खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना दररोज अपघाताचा सामना करावा लागत आहे. या गंभीर प्रश्नाकडे शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार पक्ष) तर्फे तालुकाध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली आज सोमवारी (ता. २७) सकाळी सात वाजता अनोखे व आक्रमक आंदोलन छेडण्यात आले.

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