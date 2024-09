School Protest News : वाडी-वस्तीतील विद्यार्थ्यांवरील अन्यायकारक; निर्णय रद्दसाठी 25 ला शाळा बंद ठेवून मोर्चा

Officials present for the determination meeting of all teachers' unions in the state held on Saturday regarding the cancellation of the unjust government decision on students in wadi-vasti. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









इगतपुरी : शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडील शिक्षक संचमान्यतेबाबत १५ मार्च व कंत्राटी शिक्षक भरतीबाबतचा ५ सप्टेंबरचा शासन निर्णय वाडी-वस्तीवरील विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक असल्याने हे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करावेत, या मागणीसाठी राज्यातील सर्व प्राथमिक शाळा २५ सप्टेंबरला बंद ठेवून राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चा काढण्याचा निर्धार पुणे येथे नुकत्याच झालेल्या राज्यातील सर्व संघटनांच्या बैठकीत घेण्यात आला. (School closure march on 25th to cancel unfair decision on slum students)