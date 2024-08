Nashik Godavari Flood : नाशिककरांचे जनजीवन विस्कळित; गोदावरीला दुसरा पूर

Gangapur Dam has released due to continuous rain. Godavari river is in flood since last three days. As Godavari river overflowed on Monday, riverside temples, ghats were submerged in flood water. This scene captured by Godavari river flood. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









सकाळ वृत्तसेवा

Nashik Godavari Flood : तीन दिवसांपासून पावसाची संततधार कायम असल्याने गोदावरी नदीला या हंगामातील दुसरा पूर आला. महापालिकेच्या आपत्कालीन विभागाकडून रात्रीपासूनच गोदाकाठच्या नागरिक व व्यावसायिकांना सतर्कतेच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. सततच्या पावसामुळे जीवित व वित्तहानी झाली नाही, मात्र नाशिककरांचे जनजीवन विस्कळित झाले. शहराला पाणीपुरवठा करणारे गंगापूर धरण शनिवारी ९७ टक्के भरले. ( Second floods of Godavari disrupts life of citizen)