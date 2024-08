Nashik Crime News : जॉगींग ट्रॅकवरील टवाळखोरांची वाढतेय मुजोरी; गोल्फ क्लब मैदानावर मारहाणीची आठवड्यात दुसरी घटना

नाशिक : गोल्फ क्लब मैदानावर आठवडाभरात मारहाणीची दुसरी घटना घडल्याने येथील टवाळखोरांच्या मुजोरीमुळे जॉगींगसाठी येणार्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान, सोमवारी दाम्पत्याला मारहाण केल्याप्रकरणी संशयित युवकाला पोलिसांनी ताब्यात घेत गुन्हा दाखल केला आहे. संतोष सोमा हिरवे (२१, रा. वाडिवर्हे, ता. इगतपुरी) असे संशयित युवकाचे नाव आहे. (Second incident of assault on golf club grounds in week )