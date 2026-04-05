Nashik News: मुलाला नोकरीचे आमिष दाखवून आईवर अत्याचार ; संशयित रवींद्र एरंडेला पोलिस कोठडी

नाशिक: सातपूर परिसरात 'सन्मान'जनक पत्रकाराची ओळख निर्माण करणाऱ्या रवींद्र एरंडे याने त्याच्याकडे खंडणी मागणाऱ्या संशयितांविरोधात तक्रार दिली. पोलिसांनी काही तासांत खंडणीखोरांना बेड्याही ठोकल्या. मात्र, त्यानंतर जे काही समोर आले, त्यामुळे पोलिसच नव्हे, तर सातपूरकरांनाही धक्का बसला. .रवींद्र एरंडे याने एक नव्हे, अनेक महिलांबरोबरचे अत्याचाराचे व्हिडिओ काढून त्याद्वारे तो अनेकांचे शोषण करीत असल्याचे उजेडात आले. तक्रारदार पीडितेच्या मुलास नोकरीला लावून देण्याचे आमिष दाखवून तिच्यावर त्याने अत्याचार करीत छुप्या रीतीने व्हिडिओही काढले. या प्रकरणी एरंडेला अटक करण्यात आली असून, त्याला न्यायालयाने सोमवार (ता. ६)पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. यात तक्रारी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..एकीकडे भोंदू अशोक खरातमुळे नाशिक राज्यात नव्हे, तर राष्ट्रीय- आंतरराष्ट्रीय पातळीवर 'फेमस' झालेले असताना, त्याचीच पुनरावृत्ती अवघ्या काही दिवसांत झाली आहे. रवींद्र गणपत एरंडे (वय ६३, रा. विद्या, नीलकंठेश्वरनगर, सातपूर) असे या पत्रकाराचे नाव आहे. एरंडे यास महिलांच्या लैगिंक शोषणासह जातीवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी सातपूर पोलिसांत शुक्रवारी (ता. ३) रात्री गुन्हा दाखल करीत त्यास राहत्या घरातून अटक करण्यात आली. शनिवारी नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर केले असता, त्यास न्या..श्रीमती पांढरे यांनी सोमवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. सहायक पोलिस आयुक्त डॉ. सचिन बारी हे गुन्ह्याचा तपास करीत असून, संशयित एरंडे याच्याकडील टॅब, हार्डडिस्कमध्ये १२१ अश्लील व्हिडिओ आढळून आले आहेत. हे व्हिडिओ त्याने प्रसारित केले असण्याची व त्या आधारे पीडित महिलांना 'ब्लॅकमेल' केले असण्याची शक्यता व्यक्त करीत त्याचा शोध घेण्यासाठी सात दिवसांच्या पोलिस कोठडीची मागणी केली होती..खंडणीखोरांना ९ पर्यंत कोठडीएरंडे फिर्यादी असलेल्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेल्या चौघांना न्यायालयाने ९ एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. चौघांनी १२ लाखांच्या खंडणीची मागणी केली होती. यातील बकरे हा त्याच्याच कार्यालयात 'ऑफिसबॉय' होता. त्यानेच ती हार्डडिक्स व टॅब चोरून मित्रांच्या मदतीने 'ब्लॅकमेल' केले. संशयितांनी यापूर्वीच त्याच्याकडून १० हजारांची खंडणी उकळल्याचे तपासात समोर आले असले, तरी संशयितांनी आतापर्यंत एरंडेकडून पाच लाख रुपये उकळल्याची चर्चा आहे. सततच्या मागणीला वैतागून एरंडे पोलिसांत गेला, मात्र तोच त्यात अडकला आहे..असा आहे प्रकार...एरंडे याने गुरुवारी (ता. २) सातपूर पोलिसांत त्याच्या रामजी कॉम्प्लेक्समधील कार्यालयातून टॅब आणि हार्डडिक्स चोरीला गेल्याची तक्रार दिली होती. संशयितांनी यात एरंडेकडून १० हजारांची खंडणी उकळली होती. पुन्हा १२ लाखांच्या खंडणीची मागणी केली होती. तक्रार दाखल होताच, पोलिसांनी अवघ्या पाच तासांत खंडणीखोर आकाश पुंडलिक बकरे (वय २८, रा. सातपूर), प्रकाश रामदास पानपाटील (२५, रा. सातपूर कॉलनी), सूरज सुनील गवई (२७, रा. सातपूर) व श्रीपत भीमराव शिंदे (३८, रा. त्र्यंबकेश्वर) या संशयितांना सिनेस्टाइल पाठलाग करून पाच तासांत बेड्या ठोकल्या. मात्र, जप्त केलेल्या हार्डडिस्कची तपासणी केली असता, पोलिस चक्रावले. त्या हार्डडिस्कमध्ये अनेक महिलांच्या नावांचे फोल्डर्स आणि त्यात एरंडे हा त्यांचे लैंगिक शोषण करतानाचे 'न्यूड' व्हिडिओ असल्याचे उघड झाले. त्यात सुमारे १२१ व्हिडिओ आहेत..नोकरीचे आमिष दाखवून अत्याचारसंशयित एरंडे हा लघुउद्योगासाठी सल्लागाराच्या नावाखाली सेवाभावी संस्था चालवत होता. यातून गोरगरिब महिलांना रोजगाराच्या संधी, कंपन्यांमध्ये काम, शासकीय योजनांच्या माध्यमातून योजनांचा लाभ अशा स्वरूपाचे आमिष दाखवून त्याने अनेकांचे लैंगिंक शोषण केल्याचे समोर येत आहे. पीडितेच्या फिर्यादीनुसार, पीडितेच्या मुलास नोकरीला लावून देण्याचे आमिष दाखवून संशयित एरंडे याने पीडितेला नाशिकसह इगतपुरी परिसरात हॉटेलवर नेले व अत्याचार केला. या अत्याचाराचे त्याने छुप्या कॅमेऱ्यात रेकॉर्डिंगही केले. त्या आधारे तो महिलांना 'ब्लॅकमेल' करीत असल्याचे समोर आले आहे.