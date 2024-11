Sharad Pawar : नाशिकला आयटी पार्क लॉजिस्टिक हब उभारणार : शरद पवार

नाशिक : पुण्यामध्ये आयटी पार्क झाले तर नाशिकमध्ये का होऊ शकत नाही, या शहरातदेखील आपण ट्रक टर्मिनलच्या ठिकाणी आयटी पार्क लॉजिस्टिक हबची उभारणी करून नाशिककरांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्व शक्तीपणाला लावू, असे आश्वासन राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आडगाव येथील सभेत दिले. महाविकास आघाडीच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नाशिक पूर्वचे उमेदवार गणेश गिते यांच्या प्रचारार्थ मंगळवारी (ता. १२) आडगाव येथे सभा झाली. (Sharad Pawar statement to set up IT Park logistics hub in city )