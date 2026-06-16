Nashik: नाशिक-शिर्डी दुहेरी रेल्वेमार्गाला गती प्रवास जलद; ३२ गावांमध्ये भूसंपादन प्रक्रिया सुरू

नाशिक: नाशिक आणि शिर्डी या राज्यातील दोन प्रमुख धार्मिक स्थळांना जोडणाऱ्या नवीन दुहेरी रेल्वेमार्ग प्रकल्पाला गती मिळाली आहे. सुमारे ८० किलोमीटर लांबीच्या या रेल्वेमार्गासाठी नाशिक आणि सिन्नर तालुक्यातील ३२ गावांमध्ये भूसंपादनाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून जिल्हा प्रशासनाने त्यादृष्टीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. या मार्गामुळे नाशिक ते शिर्डी प्रवास अधिक जलद, सोईस्कर आणि सुरक्षित होणार आहे..बहुचर्चित नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प अद्याप रखडलेला असतानाच केंद्र सरकारने नाशिक ते शिर्डी या नवीन रेल्वेमार्गाला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मार्गामुळे देशातील दोन महत्त्वाच्या धार्मिक पर्यटन केंद्रांना थेट रेल्वे संपर्क मिळणार आहे. नाशिक- संगमनेर पुणे या प्रस्तावित रेल्वेमार्गातील तांत्रिक अडचणींमुळे तो प्रकल्प मागे पडला होता. .Pune News: आमच्या हद्दीत कारवाई करायची नाही; आरटीओ अधिकाऱ्याची निरीक्षकाला धमकी, ऑडिओ व्हायरल, परिवहनमंत्र्यांकडून कारवाईचे आदेश.त्यानंतर नाशिक-सिन्नर-शिर्डी पुणतांबा मार्गे पुणे असा पर्यायी मार्ग पुढे आला; मात्र या प्रस्तावावर विविध स्तरांतून टीका झाली. तसेच नाशिक, अहिल्यानगर आणि पुणे जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनीही विविध मार्गानी विरोध दर्शविला. त्यामुळे नाशिक-पुणे रेल्वे प्रकल्पाचे भवितव्य अनिश्चित असतानाच शासनाने नाशिक-शिर्डी रेल्वेमार्ग उभारणीवर भर दिला आहे..रेल्वेमार्गासाठी सिन्नर तालुक्यातील कुंदेवाडी, वडझिरे, दातली, पाथरे खुर्द, दुसुंगवाडी, खोपडी खुर्द, पांगरी खुर्द, मलढोण, खंबाळे, कुंदेवाडी माजरे, सिन्नर, फुलेनगर, ब्राह्मणवाडे, मुसळगाव, देशवंडी, जायगाव, पांगरी बुद्रुक, वावी, सायाळे, पाटपिंप्री, बारागावपिंप्री, भोकणी आणि सुंदरपूर या गावांमध्ये, तर नाशिक तालुक्यातील विहितगाव, बेलतगव्हाण, चांदगिरी, जाखोरी, देवळाली, चेहेडी बुद्रुक, संसारी, मोहगाव आणि बाभळेश्वर येथे भूसंपादन करण्यात येणार आहे..Koyna Dam: शासनाचा मोठा निर्णय! कोयना धरणातील पाणी उपशावर बंदी; परिस्थिती चिंताजनक, ३१ ऑगस्टपर्यंत पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य.पर्यटन व रोजगाराला चालनानाशिक आणि शिर्डी ही धार्मिक पर्यटनाच्या दृष्टीने देशातील अत्यंत महत्त्वाची केंद्रे मानली जातात. दरवर्षी लाखो भाविक या दोन्ही शहरांना भेट देतात. नवीन दुहेरी रेल्वेमार्गामुळे दोन्ही शहरांमधील संपर्क अधिक सुलभहोणार असून पर्यटन क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल. त्यातून स्थानिक उद्योग, व्यवसाय आणि रोजगारनिर्मितीलाही बळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, कसारा-नाशिक-मनमाड या नवीन दुहेरी रेल्वेमार्गालाही केंद्र सरकारची मंजुरी आणि निधी प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे आगामी काळात देशाच्या रेल्वे नकाशावर नाशिकचे स्थान अधिक ठळक होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.