Nashik Shiv Jayanti : नाशिककरांनो लक्ष द्या! शिवजयंती मिरवणुकीनिमित्त वाहतुकीत मोठे बदल; पाहा पर्यायी मार्ग

नाशिक: गुरुवारी (ता.१९) छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती असल्याने शहरातून मुख्य मिरवणुकीसह उपनगरीय परिसरातही मिरवणुका निघतात. मिरवणुकीमुळे वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता असल्याने मिरवणुकांच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक मार्गात बदल करण्यात आले आहे. त्यासंदर्भातील अधिसूचना पोलिस उपायुक्त किरीथिका सीएम., यांनी जारी करीत वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन केले. .शिवजयंतीनिमित्ताने मुख्य मिरवणूक भद्रकालीतील वाकडी बारव येथून निघते. याशिवाय, नाशिक रोड येथील शिवाजी पुतळा येथे कार्यक्रम घेतले जातात. तर सिडको, पंचवटीत मिरवणूक काढण्यात येते. मिरवणुकीमुळे वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता असल्याने मिरवणूक मार्ग गुरुवारी (ता. १९) सकाळी दहा ते मिरवणूक संपेपर्यंत वाहतूकीसाठी बंद राहतील. केली जाणार आहे. तर, शिवजयंतीची आरास पाहण्यासाठी बुधवारी (ता. १८) दुपारी तीन ते मध्यरात्रीपर्यंत वाहतूक मार्गात बदल असल्याने वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गाने मार्गक्रमण करण्याचे आवाहन शहर वाहतूक शाखेने केले आहे..मुख्य मिरवणूक (वाकडी बारव)बंद मार्ग : वाकडी बारव-महात्मा फुले मंडई-भद्रकाली मार्केट-बादशाही कॉर्नर-गाडगे महाराज पुतळा-मेनरोड-धुमाळ पॉइंट-सांगली बँक सिग्नल-मेहेर सिग्नल-अशोकस्तंभ-रविवार कारंजा-मालेगाव स्टँड-पंचवटी कारंजामार्गे मालवीय चौकातून रामतीर्थपर्यंत..प्रवेश बंद मार्ग : दिंडोरी नाका ते मालेगाव स्टॅण्ड, बायजाबाई छावणी ते रामवाडी पुल, - मखमलाबाद नाका ते मालेगाव स्टॅण्डपर्यायी मार्ग : पेठनाका, मखमलाबाद नाका, रामवाडी, चोपडा लॉन्स मार्गेनाशिक रोड परिसर (१८ ते २२ फेब्रुवारीपर्यंत)गुरुवारी (ता.१९) मिरवणूक, २० ते २२ फेब्रुवारी सायंकाळी ५ ते १०.३० सांस्कृतिक कार्यक्रमनाशिकरोड, जेलरोडला गुरुवारी (ता.१९) सकाळी ९ ते मध्यरात्री पर्यंत प्रवेश बंद.प्रवेश बंद मार्ग :बिटको चौक व सिन्नरफाटासह रेल्वे स्थानकाकडून छत्रपती शिवाजी महाराज चौकाकडे उड्डाणपुलाखालून जाणारी वाहतूक बिटको चौकातून जेलरोडमार्गे व नांदूर नाकाकडून बिटको चौकाकडे दोन्ही बाजूची वाहतूक.पर्यायी मार्ग :रेल्वे स्टेशनकडे जाण्यासाठी दत्त मंदिर सिग्नल, सुराणा हॉस्पिटल, आनंदनगर टी पॉइंट, सत्कार टी पॉइंट, रिपोर्टे कॉर्नरमार्गे रेल्वे स्टेशन. सुभाष रोडमार्गे परतीची वाहतूक नाशिक रोड रेल्वे स्थानकावरून सुटणाऱ्या सिटी लिंक बसेस नाशिकरोड जुने न्यायालया समोरून आर्टिलरी रोडमार्गे जयभवानी चौकातून उपनगर सिग्नलमार्गे जातील पुणे-नाशिक सर्व प्रकारची वाहतूक दत्त मंदिर चौकातून उड्डाणपुलावरून सिन्नर फाट्याकडे जातील व येतील बिटको चौकातून जेल रोडमार्गे नांदूर नाक्याकडे जाणारी वाहतूक इंगळेनगर येथून कॅनल रोड ते हरीविहार समोरील रस्त्यावरून नारायण बापूनगरमार्गे टाकळीकडे जातील- नांदूर नाक्याकडून बिटको चौकात येणारी वाहतूक दसक पुलावरून एकेरी मार्गावर सुरू असेल.Alphonso Mango Price : हापूस आंबा अडीच हजार रुपये डझन; वाशी मार्केटला रत्नागिरी, देवगडमधून सर्वाधिक पेट्या रवाना.पाथर्डी परिसर प्रवेश बंद मार्ग :गरवारे टी पॉइंट ते पाथर्डी फाटा या मार्गावरून येणाऱ्या व जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंद पाथर्डी गाव ते शिवाजी पुतळ्यासमोरून अंबड-सातपूर मार्गावरील सर्व प्रकारची वाहने.पर्यायी मार्ग :उड्डाणपुलावरून अश्विननगर ॲक्सिस बँक हाऊन रॅम्प, इंदिरानगर डाऊन रॅम्प पाथर्डी गाव, पाथर्डी फाटा, सातपूरकडे जाणारी वाहने पाथर्डी फाटा, गारवा हॉटेल, एक्सप्रेस इन हॉटेल, पांडवलेणी बोगदा मार्ग.