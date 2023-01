Shiv Sena Meeting : शुभांगी पाटील यांच्यासाठी शिवसेनेची मुंबईहून कूमक

नाशिक : विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघासाठी महाविकास आघाडीच्या उमेदवार शुभांगी पाटील यांच्यासाठी शिवसेनेने मुंबईहून कुमक पाठवली आहे.

आमदार विलास पोतनीस यांच्या उपस्थितीत आज पक्षाच्या शालीमार कार्यालयात बैठक झाली, यावेळी पाटील यांना निवडून आणण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. (Nashik Shiv Sena office bearers planning campaign of Mahavikas Aghadi candidate Shubhangi Patil in wake of Legislative Council elections nashik news)

शिवसेनेचे उपनेते सुनील बागूल यांच्यासह संपर्कप्रमुख दत्ता गायकवाड, जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर, महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर, माजी आमदार वसंत गिते, माजी महापौर विनायक पांडे, आमदार नरेंद्र दराडे, नगरसेवक डी. जी. सूर्यवंशी, मुंबईहून खास निवडणुकीच्या नियोजनासाठी आलेले विनायक सामंत, पांडुरंग देसाई, आमोद गुप्ते आदी उपस्थित होते.

धनशक्तीला पराभूत करण्यासाठी उच्चशिक्षित शुभांगी पाटील यांना विजयी करण्याचे आवाहन करण्यात आले. दरम्यान निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदार याद्यांचे वाटप करण्यात आले असून विविध कार्यालय तसेच शाळा व मतदारांच्या घरोघरी भेटींवर भर दिला जात आहे.

