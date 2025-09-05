Nashik Shocking News: अंत्यविधीची तयारी सुरू असताना मृत समजलेला तरुण जिवंत! नेमकं काय घडलं?

नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात एक धक्कादायक आणि चमत्कारिक घटना घडली आहे. एका 19 वर्षीय तरुणाला, भाऊ लचके, अपघातात गंभीर जखमी झाल्याने नाशिकच्या मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, रुग्णालयाने त्याला ब्रेन डेड घोषित केल्याचा दावा नातेवाईकांनी केला. यानंतर, गैरसमजातून त्याला मृत समजून अंत्यविधीसाठी घरी नेण्यात आले. पण अंत्यविधीची तयारी सुरू असताना हा तरुण अचानक हालचाल करू लागला, आणि सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला..गैरसमज की रुग्णालयाचा गोंधळ?नाशिकच्या मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात दाखल झालेल्या भाऊ लचके याला तपासणीनंतर ब्रेन डेड घोषित करण्यात आल्याचा दावा नातेवाईकांनी केला. मात्र, नातेवाईकांच्या ऐकण्यात गोंधळ झाला आणि त्यांनी तरुणाला मृत समजून घरी नेले. घरी अंत्यविधीची तयारी सुरू झाली, तेव्हा अचानक तरुणाने हालचाल केली. या घटनेने उपस्थित सर्वांनाच धक्का बसला. यानंतर, त्याला तातडीने नाशिकच्या जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. जिल्हा रुग्णालयाच्या डॉक्टरांनी तरुण ब्रेन डेड नसल्याचा खुलासा केला, ज्यामुळे या प्रकरणाचा गुंता आणखी वाढला..Nashik Kumbh Mela : नाशिकमधील कुंभमेळ्याची तयारी जोरात; जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला साधुग्रामचा आढावा.मेडिकल कॉलेजचा खुलासामेडिकल कॉलेज रुग्णालय प्रशासनाने या प्रकरणावर वेगळाच खुलासा केला आहे. त्यांच्या मते, जखमी तरुणाला नातेवाईकांनी खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी नेण्यासाठी घेऊन गेले होते. त्यामुळे हा सगळा प्रकार गैरसमजातून घडला, असा दावा रुग्णालयाने केला आहे. मात्र, नातेवाईकांचा दावा आणि रुग्णालयाचा खुलासा यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. या प्रकरणामुळे रुग्णालय प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे..नातेवाईकांचा आक्रोश आणि चर्चेचा विषयया घटनेने नातेवाईकांमध्ये संताप आणि संभ्रमाचे वातावरण आहे. एकीकडे त्यांना आपला तरुण जिवंत असल्याचा आनंद आहे, तर दुसरीकडे रुग्णालयाच्या गोंधळामुळे त्यांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. ही घटना नाशिक शहरात आणि आजूबाजूच्या परिसरात जोरदार चर्चेचा विषय बनली आहे. सोशल मीडियावरही या प्रकरणाची चर्चा पसरली असून, अनेकजण रुग्णालयाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत..वैद्यकीय तपासणी आणि पुढील उपचारसध्या भाऊ लचके याच्यावर नाशिकच्या जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. डॉक्टरांच्या मते, त्याची प्रकृती गंभीर असली, तरी तो ब्रेन डेड नाही. यामुळे नातेवाईकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, या प्रकरणाने वैद्यकीय क्षेत्रातील संवादाच्या कमतरतेवर प्रकाश टाकला आहे. रुग्णालय आणि नातेवाईकांमधील गैरसमजामुळे अशा घटना घडू शकतात, हे यातून स्पष्ट झाले आहे..Nashik News : छगन भुजबळ यांच्या सुरक्षेत वाढ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.