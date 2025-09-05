नाशिक

Nashik Shocking News: अंत्यविधीची तयारी सुरू असताना मृत समजलेला तरुण जिवंत! नेमकं काय घडलं?

Shocking Nashik Funeral Incident: Brain Dead Youth Found Alive | नाशिकमध्ये धक्कादायक घटना! अपघातग्रस्त तरुणाला मृत समजून अंत्यविधीची तयारी, पण तो जिवंत! रुग्णालयाच्या गोंधळामुळे प्रकरण चर्चेत.
nashik news

nashik news

esakal

Sandip Kapde
Updated on

नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात एक धक्कादायक आणि चमत्कारिक घटना घडली आहे. एका 19 वर्षीय तरुणाला, भाऊ लचके, अपघातात गंभीर जखमी झाल्याने नाशिकच्या मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, रुग्णालयाने त्याला ब्रेन डेड घोषित केल्याचा दावा नातेवाईकांनी केला. यानंतर, गैरसमजातून त्याला मृत समजून अंत्यविधीसाठी घरी नेण्यात आले. पण अंत्यविधीची तयारी सुरू असताना हा तरुण अचानक हालचाल करू लागला, आणि सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला.

Loading content, please wait...
Nashik
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com