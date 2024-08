Guardian Minister Dada Bhuse while welcoming Abhay Supekar, editor of Uttar Maharashtra edition of 'Sakaal', on the occasion of his anniversary, with a bouquet of flowers on Wednesday. Along with Shiv Sena District Chief Sanjay Dusane, Pramod Patil, Sharad Kasar, 'Sakal' North Maharashtra Unit Head Sanjay Patil, Senior Advertising Manager Pankaj Pisolkar, News Editor Sanjay Wagh etc. esakal

नाशिक SAKAL Anniversary : ‘सकाळ’वर शुभेच्छांचा वर्षाव मालेगाव कार्यालय वर्धापनदिन उत्साहात SAKAL Anniversary : ‘सकाळ’च्या मालेगाव विभागीय कार्यालयाचा २८ वा वर्धापन दिन बुधवारी (ता.१४) उत्साहात झाला. यानिमित्त स्नेहमेळावा, पानसुपारी आदी कार्यक्रम झाले.