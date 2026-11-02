नाशिक

Shri Ganga Godavari Temple : कुंभमेळ्याचा दिव्य मुहूर्त! गोपिकाबाई पेशवे यांनी बांधलेले नाशिकचे 700 वर्षे जुने 'हे' मंदिर भाविकांसाठी खुले, 12 वर्षांनी मिळणार दुर्मीळ दर्शन

Nashik Ganga Godavari Temple opening for Kumbh Mela : नाशिकमधील सातशे वर्षांची परंपरा असलेले श्री गंगा-गोदावरी मंदिर बारा वर्षांनंतर सिंहस्थ कुंभमेळ्यानिमित्त खुले झाले आहे. भाविकांना गंगा, गोदावरी आणि गौतम ऋषींच्या प्राचीन मूर्तींचे दर्शन घेता येणार आहे.
Shri Ganga Godavari Temple Nashik history

Shri Ganga Godavari Temple Nashik history

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्यानिमित्त बारा वर्षांनंतर रामतीर्थाच्या उत्तरेस असलेले ऐतिहासिक श्री गंगा-गोदावरी मंदिर भाविकांसाठी खुले झाले आहे. शनिवारी (ता.३१) धर्मध्वज सोहळ्याच्या मुहूर्तावर धार्मिक विधी पार पडल्यानंतर मंदिराचे दरवाजे उघडण्यात (Shri Ganga Godavari Temple Nashik history) आले. सिंहस्थ पर्वाच्या कालावधीत देशभरातून येणाऱ्या भाविकांना या मंदिरातील प्राचीन मूर्तींचे दर्शन घेता येणार आहे.

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