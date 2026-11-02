Shri Ganga Godavari Temple : कुंभमेळ्याचा दिव्य मुहूर्त! गोपिकाबाई पेशवे यांनी बांधलेले नाशिकचे 700 वर्षे जुने 'हे' मंदिर भाविकांसाठी खुले, 12 वर्षांनी मिळणार दुर्मीळ दर्शन

नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्यानिमित्त बारा वर्षांनंतर रामतीर्थाच्या उत्तरेस असलेले ऐतिहासिक श्री गंगा-गोदावरी मंदिर भाविकांसाठी खुले झाले आहे. शनिवारी (ता.३१) धर्मध्वज सोहळ्याच्या मुहूर्तावर धार्मिक विधी पार पडल्यानंतर मंदिराचे दरवाजे उघडण्यात (Shri Ganga Godavari Temple Nashik history) आले. सिंहस्थ पर्वाच्या कालावधीत देशभरातून येणाऱ्या भाविकांना या मंदिरातील प्राचीन मूर्तींचे दर्शन घेता येणार आहे. .गोदावरीच्या धार्मिक माहात्म्याशी जोडलेले हे मंदिर आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण परंपरेमुळे विशेष महत्त्वाचे मानले जाते. दगडी बांधकाम असलेल्या या मंदिरात गंगा माता, गोदावरी माता आणि गौतम ऋषी यांच्या मूर्ती विराजमान आहेत. मंदिराला सुमारे सातशे वर्षांची परंपरा आहे..Dhamapur Ancient Temple : शिलाहार की यादव काळ? धामापूरमध्ये सापडली अकराव्या शतकातील देखणी मूर्ती; झाडाझुडपांत आढळला ऐतिहासिक राजवाडा अन् मंदिराचे अवशेष.इ.स. १७७५ मध्ये गोपिकाबाई पेशवे यांनी मंदिरात सभामंडप उभारून दिल्याची ऐतिहासिक नोंद आहे. कुंभपर्वाशी जोडलेली परंपरा कुंभमेळ्यातच मंदिर दीर्घकाळ दर्शनासाठी खुले केले जाते. कुंभपर्व संपल्यानंतर मंदिर पुन्हा बंद ठेवले जाते. गंगा दशहरा आणि त्रिपुरी पौर्णिमेला विशेष पूजेसाठी मंदिर उघडले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.