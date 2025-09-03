Nashik News : दीड हजार कोटींच्या कामांसाठी एकच निविदा? नाशिकमध्ये राजकीय वादंग

नाशिक: राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने रस्ते कामाच्या २ हजार २७० कोटी रुपयांच्या कामांची निविदा प्रसिद्ध करताना त्यात क्लब टेंडरींग (एकत्रित निविदा) झाल्याचा प्रकार उघड झाला. त्यासंदर्भात चौकशी सुरु असतानाच आता महापालिकेच्या वतीने प्राधान्यक्रमासह रस्त्यांची अ, ब, क अशी तीन टप्प्यात वर्गवारी करून जवळपास दीड हजार कोटींच्या कामांची एकच निविदा काढून एकाच कंपनीला काम देण्याचा प्रकार होत असून स्थानिक कंत्राटदारांना ‘सिंहस्थ’ कामातून बाहेरचा रस्ता दाखविण्याचे प्रकार समोर येत आहे. .नाशिक, त्रंबकेश्वर कुंभमेळ्यासाठी राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने जवळपास २ हजार २७० कोटी रुपयांच्या रस्ते कामांच्या निविदा प्रसिद्ध झाल्या. त्यात अनियमितता असल्याचे स्पष्ट झाल्याचा आरोप आहे. निविदा प्रक्रियेत १२१ ठेकेदारांनी सहभाग घेतला. परंतु, यातील काही ठराविक ठेकेदारांना कामे देण्यासाठी रिंग झाली. काही ठेकेदार काही कामांमध्ये पात्र होत असताना अन्य कामांमध्ये ते अपात्र ठरविले गेले. .ज्या कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल हजार कोटींच्या पुढे आहे. त्यात शंभर कोटींच्या कामात अपात्र ठरल्या. परंतु, त्याच कंपन्या अन्य कामात एवढ्याच किमतीच्या निविदा प्रक्रियेत पात्र ठरविल्याने या संपूर्ण प्रकारात रिंग करून कामे मिळविल्याच्या संशयावरून ठेकेदारांच्या काही संघटनांनी आंदोलन केले. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी यासंदर्भात चौकशी करण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांना देत क्लब टेंडरींग होणार नाही याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना देखील दिल्या. त्यासंदर्भात चौकशी सुरु असतानाच आता महापालिकेतही एकत्रित निविदांचा घाट घातला जात असल्याने स्थानिक कंत्राटदारांमध्ये चिंता आहे..Yeldari Dam News : येलदरी धरणातून विसर्ग वाढला, नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा.लोकप्रतिनिधींची भूमिका ठरणार महत्त्वाचीमहापालिकेच्या सिंहस्थ आराखड्यात एकूण कामांपैकी बांधकाम विभागाचा आराखडा सर्वात अधिक रक्कमेचा आहे. जवळपास दोन हजार कोटींपर्यंत आराखडा पोचला आहे. सिंहस्थ प्राधिकरणाने ‘अ’ वर्गवारीतील २३ कामांसाठी १ हजार २०० कोटी, ‘ब’ वर्गवारी २९ पैकी ३०० कोटी रुपये असे एकूण दीड हजार कोटींचे रस्ते रुंदीकरण व दुरुस्ती तसेच नवीन कामांसाठी मिळावे, अशी मागणी महापालिकेच्या वतीने प्राधिकरणाकडे करण्यात आली आहे. त्यातही दीड हजार कोटींचे कामे एकाच कंपनीला देण्याचे प्रयत्न आहे. क्लब टेंडर करून एकाच कंपनीला काम देण्याच्या प्रयत्नांवर लोकप्रतिनिधी काय भूमिका घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.