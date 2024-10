Pollution caused by heaps of solid waste in industrial estates. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Copied सिन्नर : माळेगाव येथील औद्योगिक वसाहतीत अनियमित वीजपुरवठ्याचा उद्योगांना मोठा फटका बसतो आहे. जुनाट उपकेंद्राची समस्‍या गंभीर असून, नवीन उपकेंद्र उभारणीचीही आवश्‍यकता आहे. सांडपाणी व्‍यवस्‍थापन, घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी यंत्रणाच नाही. त्‍यामुळे पायाभूत सुविधांच्‍या उपलब्‍धतेसाठी उद्योजकांना संघर्ष करावा लागतो आहे. माळेगाव औद्योगिक वसाहतीतील उपकेंद्र जुनाट झालेले आहे. यामुळे सुरळीत वीजपुरवठा करणे आव्‍हानात्‍मक ठरत आहे. (Sinnar MIDC Problems Substation suffer by chronic erratic power supply ) Loading content, please wait...