Traffic Issue : शाळांभोवती वाहतूक कोंडीचा फास; पिंपळगाव शहरातील स्थिती

पिंपळगाव बसवंत : शाळा भरण्याची अन सुटण्याची वेळ म्हणजे रस्त्यावर वाहतूक कोंडीचा फास घट्ट झालेला दिसतो. मात्र, ही कोंडी अनेकांच्या अंगवळणी पडल्याने कोणी त्यावर ‘ब्र’ शब्द काढण्यास तयार होत नाही. पिंपळगाव बसवंत शहरातील शाळांसमोर वाहतूक कोंडी नित्याचीच बाब बनली आहे. विद्यार्थ्यांना जीव मुठीत धरून रस्ता ओलांडावा लागत आहे. कोंडीतून वाट काढताना सायकलवरून किंवा पायी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ते दिव्य ठरावे, अशी स्थिती असते. एखादा अनर्थ घडण्यापूर्वी स्थानिक प्रशासन, पोलिस यंत्रणा, शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी पुढाकार घेऊन उपाययोजना करण्याची गरज आहे. (Situation of traffic congestion around schools in Pimpalgaon )