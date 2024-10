Nashik District Bank : सोसायट्यांचे सचिव आता कामावर बहिष्कार टाकणार; एकरकमी वेतनासाठी आक्रमक

नाशिक : आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेतील ठेवी मिळाव्यात यासाठी ठेवीदार आग्रही झालेले असतानाच आता बॅंकेच्या विविध कार्यकारी सोसायट्यांचे सचिव आक्रमक झाले आहेत. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर, वेतनापोटी जमा होणारी रक्कम आठवड्याला न मिळता एकरकमी मिळावी, अशी मागणी नाशिक जिल्हा सहकारी संस्था सचिव व कर्मचारी युनियनने बॅंक प्रशासक यांच्याकडे केली आहे. (Societies secretary to boycott work now aggressive for lump sum wages )