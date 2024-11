Nashik News : भुयाणेत मुलाने पेटविले आईचे घर; शेती अनुदानाच्या पैशासाठी आईला मारहाण

नामपूर : 'स्वामी तिन्ही जगाचा आईविना भिकारी' अशा शब्दात कवी यशवंत यांनी आईचा महिमा सांगितला आहे. आईची इच्छा पूर्ण करणारे अनेक श्रावणबाळ आधुनिक युगात असले तरी जन्मदात्रीच्या जिवावर उठणाऱ्या कुपुत्राच्या कारनाम्यांची कमी नाही. अशाच एका घटनेने तालुका हादरला आहे. शेतीच्या अनुदानाचे पैसे आईकडून न मिळाल्याने तिला क्रूरपणे बेदम मारहाण करीत पेट्रोल टाकून आईचे घर पेटवून दिल्याची संतापजनक घटना भुयाणे (ता. बागलाण) येथे नुकतीच घडली. (Son sets fire to mother house in Bhutan Beats mother for farm subsidy money )