नाशिक शहरातील प्रमुख तीर्थस्थळे

ध्वजारोहण पुरवणी लेख
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नाशिकचे आध्यात्मिक वैभव
*श्री काळाराम मंदिर, पंचवटी, नाशिक
गोदावरीच्या तीरावरील पंचवटीचे प्रमुख धार्मिक आकर्षण म्हणजे श्री काळाराम मंदिर. प्रभू श्रीराम, सीता आणि लक्ष्मण यांच्या काळ्या पाषाणातील मूर्तींमुळे मंदिराला ‘काळाराम’ हे नाव पडले. सरदार रंगराव ओढेकर यांनी अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात या मंदिराची उभारणी केली. काळ्या पाषाणातील बांधकाम, भव्य सभामंडप आणि उंच तटबंदी ही मंदिराची वैशिष्ट्ये आहेत. रामनवमीच्या काळात येथे मोठा उत्सव साजरा होतो. २ मार्च १९३० ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंदिरप्रवेश सत्याग्रहामुळे या मंदिराला सामाजिक समतेच्या चळवळीतील ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
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* श्री कपालेश्वर मंदिर, पंचवटी, नाशिक
पंचवटीतील गोदावरी नदी आणि रामतीर्थाच्या परिसरात वसलेले श्री कपालेश्वर महादेव मंदिर हे नाशिकमधील वैशिष्ट्यपूर्ण शिवमंदिर आहे. महाराष्ट्रातील अनेक शिवमंदिरांमध्ये शिवलिंगासमोर नंदीची मूर्ती असते; मात्र कपालेश्वर मंदिरात नंदी नसणे हे त्याचे विशेष वैशिष्ट्य मानले जाते. या संदर्भात भगवान शंकर आणि नंदी यांच्याशी संबंधित धार्मिक आख्यायिका सांगितल्या जातात. मंदिराचा इतिहास पेशवेकालीन नाशिकशी जोडला जातो. श्रावण महिना, महाशिवरात्र आणि सोमवारच्या दिवशी येथे भाविकांची गर्दी असते. रामतीर्थ, काळाराम मंदिर आणि गोदाघाटावरील अन्य धार्मिक स्थळांपासून जवळ असल्यामुळे गोदावरीच्या तीर्थ परिक्रमेतील हे एक महत्त्वाचे स्थान आहे.
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* नवश्या गणपती मंदिर, आनंदवली, नाशिक
नाशिकमधील आनंदवली परिसरात गोदावरीच्या काठावर वसलेले नवश्या गणपती मंदिर हे भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. भक्तांच्या मनोकामना पूर्ण करणारा गणपती म्हणून या देवस्थानाची ‘नवश्या गणपती’ अशी ओळख प्रचलित झाली. पेशवेकालीन इतिहासाशी या मंदिराचा संबंध जोडला जातो. गणेशभक्तांसाठी हे मंदिर विशेष महत्त्वाचे असून, गणेश चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी आणि अंगारक संकष्ट चतुर्थीच्या दिवशी येथे दर्शनासाठी गर्दी होते. मंदिराचा नदीकाठचा परिसर आणि सभोवतालचे शांत वातावरण यामुळे धार्मिक पर्यटनाबरोबरच निवांत वेळ घालवण्यासाठीही भाविक येथे येतात. शहरातील गणेशभक्तीची परंपरा आणि गोदावरीच्या तीरावरील देवस्थानांची धार्मिक साखळी यांमध्ये या मंदिराचे महत्त्वाचे स्थान आहे.
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* श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर, गंगापूर
गंगापूर रस्त्यावरील सोमेश्वर परिसरात गोदावरी नदीच्या जवळ वसलेले सोमेश्वर महादेव मंदिर नाशिकच्या धार्मिक पर्यटनातील लोकप्रिय स्थळ आहे. भगवान शिवाला समर्पित असलेल्या या मंदिरात विशेषतः श्रावण महिन्यात आणि महाशिवरात्रीला भाविकांची वर्दळ असते. नदीचा परिसर, हिरवाई आणि निसर्गरम्य वातावरण यामुळे हे ठिकाण शहरातील धार्मिक सहलींसाठीही प्रसिद्ध आहे. मंदिराच्या दर्शनाबरोबरच गोदावरीच्या काठावर वेळ घालवण्यासाठी पर्यटक येथे येतात. पावसाळ्यात परिसरातील निसर्गसौंदर्य खुलते; मात्र नदीच्या पाण्याची पातळी आणि प्रवाह पाहूनच काठावर जावे. धार्मिक श्रद्धा आणि निसर्गपर्यटन यांचा सुंदर संगम अनुभवता येणारे हे नाशिकमधील महत्त्वाचे शिवस्थान आहे.
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* श्री भद्रकाली देवी मंदिर, नाशिक
जुन्या नाशिकमधील भद्रकाली देवी मंदिर हे शहराच्या ग्रामदैवत परंपरेशी जोडलेले महत्त्वाचे शक्तिस्थान आहे. देवी भद्रकालीच्या दर्शनासाठी वर्षभर भाविक येतात. विशेषतः नवरात्रोत्सवात मंदिरात धार्मिक कार्यक्रम, पूजाअर्चा आणि देवीच्या दर्शनासाठी मोठी गर्दी होते. शहराच्या जुन्या व्यापारी आणि वस्तीच्या भागाशी या मंदिराचा जवळचा संबंध असल्याने नाशिकच्या सांस्कृतिक जीवनातही त्याचे महत्त्व आहे. देवीची उपासना, नवस आणि उत्सवांच्या परंपरा पिढ्यान्पिढ्या जपल्या गेल्या आहेत. शक्तिपरंपरेचा स्थानिक आविष्कार म्हणून या मंदिराकडे पाहता येते.
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* श्री कालिकादेवी मंदिर, नाशिक
नाशिक शहरातील श्री कालिकादेवी मंदिर हे देवीभक्तांचे महत्त्वाचे श्रद्धास्थान आहे. शारदीय नवरात्रोत्सवात येथे विशेष धार्मिक उत्साह अनुभवायला मिळतो. घटस्थापना, देवीची आरती, विविध धार्मिक विधी आणि दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांमुळे परिसरात उत्सवी वातावरण निर्माण होते. नवरात्राच्या काळात शहरातील धार्मिक आणि सांस्कृतिक घडामोडींमध्ये या मंदिराला विशेष स्थान असते. देवीच्या दर्शनासाठी स्थानिक भाविकांसह आसपासच्या भागांतील नागरिकही येतात. नाशिकच्या धार्मिक परंपरेत शक्तीउपासनेचे महत्त्व अधोरेखित करणाऱ्या मंदिरांपैकी हे एक आहे.
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* श्री रेणुकामाता मंदिर, भगूर
भगूर गावातील रेणुकामाता मंदिर हे देवी रेणुकेच्या उपासनेशी संबंधित श्रद्धास्थान आहे. हिंदू धार्मिक परंपरेनुसार रेणुकामाता या भगवान परशुराम यांच्या माता मानल्या जातात. महाराष्ट्रात रेणुकादेवीच्या उपासनेला विशेष महत्त्व असून, विविध भागांत देवीची स्वतंत्र देवस्थाने आहेत. नाशिकमधील या मंदिरात देवीच्या दर्शनासाठी भाविक येतात. नवरात्रोत्सव, पौर्णिमा आणि देवीच्या विशेष पूजांच्या काळात धार्मिक वातावरण अधिक उत्साही असते. रेणुकामाता आणि परशुराम यांच्याशी संबंधित पुराणपरंपरा या देवस्थानाच्या धार्मिक महत्त्वाची पार्श्वभूमी स्पष्ट करतात.
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*श्री नारोशंकर मंदिर, पंचवटी
गोदावरीच्या काठावरील पंचवटी परिसरात असलेले नारोशंकर मंदिर हे धार्मिक महत्त्वाबरोबरच स्थापत्य आणि ऐतिहासिक वैशिष्ट्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. हे मंदिर अठराव्या शतकातील मराठेकालीन नाशिकच्या वारशाचे महत्त्वाचे उदाहरण मानले जाते. मंदिराशी संबंधित नारोशंकरांची घंटा हे येथील विशेष आकर्षण आहे. गोदाघाटावरील मंदिरसमूह, नदीकाठचे धार्मिक विधी आणि ऐतिहासिक वास्तू यांचा अभ्यास करताना नारोशंकर मंदिराला महत्त्वाचे स्थान मिळते. मंदिराच्या दगडी बांधकामात पारंपरिक स्थापत्यशैलीचे दर्शन घडते.
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* मुक्तिधाम मंदिर, नाशिक रोड
नाशिक रोड येथील मुक्तिधाम मंदिर हे नाशिकच्या आधुनिक धार्मिक पर्यटनातील प्रमुख आकर्षण आहे. पांढऱ्या संगमरवरी दगडातील मंदिरसमूह आणि वैशिष्ट्यपूर्ण स्थापत्य यामुळे या देवस्थानाला वेगळी ओळख मिळाली आहे. येथे विविध हिंदू देवतांची मंदिरे असून, देशातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांच्या प्रतिकृती आणि बारा ज्योतिर्लिंगांचे दर्शन घेण्याची व्यवस्था हे त्याचे वैशिष्ट्य आहे. धार्मिक श्रद्धेबरोबरच स्थापत्य पाहण्यासाठीही पर्यटक येथे येतात. मंदिर परिसरात शांतता आणि स्वच्छतेला महत्त्व दिले जाते. नाशिक रोड रेल्वेस्थानकाच्या जवळ असल्यामुळे बाहेरगावाहून येणाऱ्या भाविकांसाठी हे स्थळ सोयीचे आहे. कुटुंबासह नाशिक दर्शनासाठी येणाऱ्या पर्यटकांच्या यादीत मुक्तिधामचा समावेश आवर्जून केला जातो.
* भक्तिधाम, पंचवटी
पंचवटी परिसरातील भक्तिधाम हे नाशिकमधील धार्मिक पर्यटनातील आणखी एक महत्त्वाचे स्थळ आहे. मंदिर परिसरातील देवदर्शन, पूजाअर्चा आणि धार्मिक वातावरणामुळे भाविक येथे येतात. पंचवटीतील रामायणकालीन श्रद्धास्थळांना भेट देताना भक्तिधामचा समावेश करता येतो. या परिसरातील मंदिरसंस्कृती ही नाशिकच्या धार्मिक जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. विविध धार्मिक सण, उत्सव आणि विशेष पूजांच्या निमित्ताने येथे भाविकांची वर्दळ असते. नाशिकच्या तीर्थपरंपरेत प्राचीन मंदिरांबरोबरच भक्तिधामसारख्या आधुनिक देवस्थानांचाही सहभाग दिसून येतो.
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*इस्कॉन श्री श्री राधा मदन गोपाल मंदिर
नाशिकमधील इस्कॉनचे श्री श्री राधा मदन गोपाल मंदिर हे कृष्णभक्तीचे महत्त्वाचे केंद्र आहे. आंतरराष्ट्रीय कृष्णभावनामृत संघ अर्थात इस्कॉनच्या भक्तिपरंपरेनुसार येथे श्रीकृष्ण आणि राधाराणी यांची उपासना केली जाते. नियमित आरती, भजन, कीर्तन आणि धार्मिक कार्यक्रम हे मंदिरातील भक्तिमय वातावरणाचे वैशिष्ट्य आहे. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी आणि अन्य वैष्णव उत्सवांच्या वेळी येथे विशेष कार्यक्रम आयोजित केले जातात. भक्तांसाठी नामस्मरण, भगवद्गीतेवरील प्रवचन आणि आध्यात्मिक अध्ययन अशा उपक्रमांनाही महत्त्व आहे. आधुनिक शहरी परिसरात भक्ती, सामुदायिक साधना आणि भारतीय वैष्णव परंपरेचा परिचय करून देणारे हे मंदिर नाशिकच्या धार्मिक पर्यटनाला वेगळी दिशा देते.
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*श्री रेणुकामाता मंदिर, चांदवड
नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथील रेणुकामाता मंदिर हे परिसरातील महत्त्वाचे शक्तिस्थान आहे. रेणुकामाता या भगवान परशुराम यांच्या माता म्हणून पुराणपरंपरेत ओळखल्या जातात. त्यामुळे या देवस्थानाला धार्मिक आणि पौराणिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नवरात्रोत्सव आणि देवीच्या विशेष पूजेच्या वेळी भाविकांची गर्दी होते. चांदवडच्या ऐतिहासिक परिसरात वसलेले हे मंदिर स्थानिक श्रद्धा, धार्मिक परंपरा आणि यात्रासंस्कृती यांचे दर्शन घडवते. देवीच्या दर्शनासाठी नाशिक जिल्ह्यासह आसपासच्या भागांतील भाविक येतात. मंदिराच्या स्थापत्याचा, स्थानिक उत्सवांचा आणि रेणुका उपासनेच्या परंपरेचा अभ्यास केल्यास चांदवडच्या धार्मिक वारशाची वैशिष्ट्ये अधिक स्पष्ट होतात.
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*गोंदेश्वर मंदिर, सिन्नर
सिन्नर येथील गोंदेश्वर मंदिर हे नाशिक जिल्ह्याच्या स्थापत्यवैभवाचा अनमोल ठेवा आहे. साधारण अकराव्या ते बाराव्या शतकातील यादवकालीन परंपरेशी संबंधित असलेल्या या मंदिराची हेमाडपंती स्थापत्यशैली विशेष उल्लेखनीय आहे. मुख्य शिवमंदिराभोवती इतर देवतांची मंदिरे असलेली पंचायतन रचना हे त्याचे वैशिष्ट्य मानले जाते. दगडी बांधकाम, कोरीव शिल्पे आणि मंदिराची भव्यता इतिहास व स्थापत्यशास्त्राच्या अभ्यासकांना आकर्षित करते. धार्मिक महत्त्वाबरोबरच हे स्थळ महाराष्ट्राच्या मध्ययुगीन मंदिर स्थापत्याचा अभ्यास करण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. मंदिराच्या जतनासाठी पुरातत्त्वीय संवर्धन आवश्यक आहे. सिन्नरच्या सांस्कृतिक वारशात गोंदेश्वर मंदिराला अग्रस्थान आहे.
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शनैश्वर मंदिर, नस्तनपूर
नाशिक जिल्ह्यातील नस्तनपूर येथील शनैश्वर मंदिर हे शनिदेवाच्या उपासनेसाठी प्रसिद्ध असलेले श्रद्धास्थान आहे. शनिदेव हे हिंदू ज्योतिषपरंपरेत कर्म, शिस्त, न्याय आणि कर्मफल यांच्याशी संबंधित देवता मानले जातात. त्यामुळे शनिदोष निवारण, साडेसाती आणि इतर ज्योतिषीय श्रद्धांशी संबंधित पूजांसाठी भाविक या मंदिरात येतात. शनिवारी आणि शनिजयंतीच्या निमित्ताने येथे विशेष गर्दी असते. तेलाभिषेक, दर्शन आणि धार्मिक विधी हे भाविकांच्या उपासनेचे भाग आहेत. नस्तनपूरच्या या देवस्थानामुळे परिसरातील धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळते.