Nashik Traffic Problem : सोमवार ठरला कोंडीचा वार; इच्छुकांच्या रॅलीने मुख्य बाजारपेठेत कोंडी

Vehicles stuck in the jam at Menher signal. There was a huge crowd to fill the applications for the assembly elections on Monday, security was deployed at this time. esakal

Copied नाशिक : विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याकरीता इच्छुक उमेदवारांनी आठवड्याचा पहिला दिवस सोमवारचा (ता. २८) मुहूर्त निवडला. परंतु त्यामुळे ऐनदिवाळीच्या खरेदीमुळे गजबजलेल्या बाजारपेठा इच्छुकांच्या रॅलीने वाहतूक कोंडीत सापडल्या. तर, जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पोलीस छावणीचे स्वरुप आले होते. मात्र या कडेकोट बंदोबस्तामुळे वाहतुकीची कोंडी होऊन बाहेरगावी जाणाऱ्या प्रवाशांना पोलीसांच्या दबंगगिरीला सामोरे जावे लागले. (stalemate with rally of aspirants leading to gridlock in main market in city ) Loading content, please wait...