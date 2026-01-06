नाशिक

Nashik Balnatya Spardha : नाशिकमध्ये बालरंगभूमीचा जागर! २२ व्या राज्यस्तरीय बालनाट्य स्पर्धेचा दिमाखात प्रारंभ

Maharashtra’s Unique Children Theatre Movement : नाट्यस्पर्धा राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य असून, या सांस्कृतिक चळवळीमुळे उद्याचे समर्थ रंगभूमी कलाकार घडत आहेत, असे ठाम प्रतिपादन अखिल भारतीय नाट्य परिषद, नाशिक शाखेचे अध्यक्ष प्रा. रवींद्र कदम यांनी केले.
