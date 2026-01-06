Nashik Balnatya Spardha : नाशिकमध्ये बालरंगभूमीचा जागर! २२ व्या राज्यस्तरीय बालनाट्य स्पर्धेचा दिमाखात प्रारंभ

नाशिक: सलग विविध वयोगटांसाठी नाट्यस्पर्धा राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य असून, या सांस्कृतिक चळवळीमुळे उद्याचे समर्थ रंगभूमी कलाकार घडत आहेत, असे ठाम प्रतिपादन अखिल भारतीय नाट्य परिषद, नाशिक शाखेचे अध्यक्ष प्रा. रवींद्र कदम यांनी केले..सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे आयोजित २२ व्या राज्यस्तरीय बालनाट्य स्पर्धेच्या प्राथमिक फेरीच्या उद्घाटनप्रसंगी ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. परशुराम साईखेडकर नाट्यगृहात सोमवारी (ता. ५) झालेल्या या कार्यक्रमात बालकलाकारांचा उत्साह, आत्मविश्वास आणि विषयांची सामाजिक खोली प्रकर्षाने जाणवत होती..उद्घाटक म्हणून उपस्थित असलेले ज्येष्ठ रंगकर्मी विवेक गरुड यांनी काव्याच्या माध्यमातून बालकलाकारांना शुभेच्छा दिल्या. बालमनात रुजलेली कला हीच उद्याच्या सशक्त समाजाची पायाभरणी असते, असे त्यांनी सांगितले. बालरंगभूमी परिषद, नाशिक शाखेचे प्रमुख कार्यवाह कृतार्थ कन्सारा यांचीही व्यासपीठावर उपस्थिती होती. स्पर्धा समन्वयक राजेश जाधव यांनी प्रास्ताविकातून स्पर्धेची संकल्पना व रूपरेषा मांडली. क्षिप्रा डाखोडे-देशमुख (पुणे), योगेश शुक्ल (जळगाव) व अभय अंजीकर (नागपूर) परीक्षक म्हणून काम पाहत आहेत. संजय भुजबळ यांनी सूत्रसंचालन केले..बालकलाकारांचा आशयघन अभिनयस्पर्धेतील पहिले नाटक त्र्यंबकेश्वर येथील अभिरंग बालकला संस्थेचे ‘भूतकाळातील भूत’ होते. १९९० च्या दशकातील मुक्त, आनंदी बालपण आणि आज हरवत चाललेले बालविश्व याचा प्रभावी विरोधाभास नाटकातून मांडण्यात आला. सुजीत जोशी यांचे लेखन व दिग्दर्शन होते..गुरुकृपा इलेक्ट्रॉनिक व सेवा संस्थेच्या ‘खर्ची’ नाटकाने आदिवासी पाड्यावरील बंद पडत चाललेल्या शाळा, शिक्षणाची ओढ आणि शाळा वाचविण्याची धडपड हृदयस्पर्शी पद्धतीने उलगडली. सतीश वराडे व वैभव पाटील यांचे दिग्दर्शन; तर राजू गायकवाड व पायल जाधव यांचे लेखन होते. पुरणगाव येथील आत्मा मलिक शाळेच्या ‘रेडू’ नाटकातून रेडिओच्या काळातील एकत्रित ऐकण्याचा आनंद आणि आजच्या काळातील तुटलेली सामाजिक नाळ यावर प्रकाश टाकण्यात आला. सूरज देवस्थ यांचे लेखन, तर शरद ढोणे यांचे दिग्दर्शन होते..‘चिमणी उडाली भुर्र...’ या नाटकातून विकासाच्या नावाखाली होणाऱ्या निसर्गहानीची वेदना आणि माणसाची जबाबदारी अधोरेखित करण्यात आली. संदीप गचांडे यांचे लेखन, तर प्रवीण जाधव यांचे दिग्दर्शन होते..माेठी बातमी! जि. प. शाळांमध्ये आता क्रीडा शिक्षकांची भरती; राज्यात ४ हजार ८६० पदांना शासनाची मंजुरी, आनंदाचे वातावरण.आश्रमशाळेचा प्रथमच रंगमंचावर ठसाआदिवासी विकास विभागांतर्गत पेठ तालुक्यातील कोहोरे येथील आश्रमशाळेने प्रथमच रंगमंचावर येत ‘खजिन्याच्या पेटीचे रहस्य’ हे नाटक सादर केले. दुष्काळ, शेतकरी आत्महत्या आणि ग्रामीण जीवनातील प्रश्नांवर बालकलाकारांनी आशयपूर्ण संदेश दिला. मनीष वैद्य यांचे लेखन व दिग्दर्शन होते.बालमनातील संवेदनशीलता, समाजभान आणि अभिनयकौशल्य यांचा सुरेख संगम साधणारी ही स्पर्धा नाशिकमध्ये बालरंगभूमीचा उत्सव ठरत आहे.आज सादर होणारी नाटकेस्थळ : परशुराम साईखेडकर नाट्यगृह, वेळ : सकाळी १० ते दुपारी ३टिप्परपूरची म्हातारी, ओंजळभर चांदण्या, जसे आहोत तसे बरे, ट्रेझर हंट, जगण्याचा खो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.