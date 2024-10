Sakal Exclusive : दुसरा गणवेश कधी शिवून मिळणार? 5 महिन्यांनतर मिळाले कापड; अद्यापही 33 हजार विद्यार्थी वंचित

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या शाळा सुरू होऊन पहिले सत्र संपले. तरीही त्या वेळी विद्यार्थ्यांना पहिला गणवेश मिळाला. अद्यापही ३३ हजार विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेला नाही. असे असतानाच पाच महिन्यानंतर दुसऱ्या गणवेशाचे कापड प्राप्त झाले आहे. २ लाख ६७ हजार ९९९ विद्यार्थ्यांना २ लाख ९८ पहिलाच गणवेश मिळण्यात चार महिने गेले. त्यामुळे दुसरा गणवेश कधी शिवून मिळणार, अशा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राज्य शासनाने २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश देण्याचा निर्णय घेतला. (Still 33 thousand students have not received uniform of zp school )