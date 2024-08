Nashik Worker Strike: मागण्या मान्य करा अन्यथा जीवनावश्यक सेवाही ठप्प करू! अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या दुसऱ्यादिवशी संप सुरूच

The employees and officers all went on an indefinite strike due to the ongoing strike on the second day, the citizens of Ozar city and the surrounding areas are facing problems. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Copied ओझर : जुनी पेंशन योजना लागू करणे किंवा राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (नविन) तात्काळ अंमलबजावणी करणे तसेच नगरपरिषद / नगरपंचायती राज्य संवर्ग अधिकारी व नगरपरिषद/नगरपंचायती आस्थापनेवरील स्थानिक कर्मचाऱ्यांच्या मुलभूत समस्या व मागण्या मान्य होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद संवर्ग अधिकारी संघटना ओझर नगर परिषदेचे आस्थापनेवरील कर्मचारी व अधिकारी सर्व बेमुदत संपावर गेले दुसऱ्या दिवशीही सुरू असलेल्या संपामुळे ओझर शहरासह परिसरातील नागरिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. (strike of officers and employees continued on second day ) Loading content, please wait...