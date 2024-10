नाशिक : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे हिवाळी सत्र परीक्षेसाठी मागविलेल्‍या अर्ज प्रक्रियेत गोंधळ समोर आला होता. पत्रकारिता अभ्यासक्रमातील पदव्‍युत्तर अभ्यासक्रमासह विज्ञान शाखेच्‍या काही अभ्यासक्रमांच्‍या विद्यार्थ्यांना त्‍यांचे विषय दिसत नव्‍हते. याबाबत ‘सकाळ’मध्ये बातमी प्रसिद्ध झाल्‍यानंतर पुणे विद्यापीठाने चुक दुरुस्‍त केल्‍याने बुधवारी (ता. २३) विद्यार्थ्यांना विषय उपलब्‍ध झाले. पदवी, पदव्‍युत्तर अभ्यासक्रमांच्‍या सत्र परीक्षांची लगबग सध्या सुरू आहे. (Subject available at website Error correction by Pune University )