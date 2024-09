Nashik Onion News : उन्हाळ कांदा 10 टक्के शिल्लक! आवक 50 टक्क्यांपर्यंत घसरली; डिसेंबरपर्यंत भाववाढीची शक्यता

Nashik Onion News : गेल्या वर्षीच्या दुष्काळामुळे उन्हाळ कांद्याच्या लागवडीत झालेली घट आणि चाळींमध्ये साठविलेला कांदा खराब झाल्याने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये आवक घटली आहे. उत्पादित झालेल्या कांद्यापैकी सद्यस्थितीला अवघ्या दहा टक्क्यांच्या जवळपास कांदा शिल्लक राहिला. त्यामुळे पुढील तीन महिने कांद्याचे दर वाढतील, असा अंदाज कृषितज्ज्ञांनी वर्तविला आहे. (Summer onion 10 percent left Revenues fell by up to 50 percent)