Nashik News : डहाणू- त्र्यंबकेश्वरमार्गे नाशिक रेल्वेमार्गाचे लवकरच सर्वेक्षण! अडीच कोटींचा निधी रेल्वे मंत्रालयाकडून मंजूर

नाशिक रोड : नाशिक- डहाणू या नवीन रेल्वेमार्गाने महाराष्ट्रात रेल्वे कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी रेल्वे आणखी एक मोठी प्रगती करण्यासाठी सज्ज आहे.

नाशिक- डहाणू या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाइन प्रकल्पासाठी अंतिम स्थान सर्वेक्षणासाठी एकूण अडीच कोटी खर्चास रेल्वे मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. (Survey of Nashik railway via Dahanu Trimbakeshwar soon)