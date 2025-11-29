नाशिक

Sayaji Shinde: 'गिरीश महाजन तुमच्याशी दुश्मनी नाही पण..' तपोवनात सयाजी शिंदे भडकले, झाडे वाचवण्यासाठी कंबर कसली

Tapovan Tree-Cutting Controversy : नाशिकच्या तपोवनात झाडतोडीचा थरारक संघर्ष उफाळला; सयाजी शिंदेंच्या संतप्त भूमिकेमुळे आंदोलनाला नवे बळ मिळाले, विकासाच्या नावाखाली हिरवाईला गालबोट लावण्याच्या निर्णयावर नागरिकांकडून जोरदार विरोध
नाशिक : पंचवटी तपोवनात कुंभमेळ्यासाठी साधू-संतांच्या निवास व्यवस्थेसाठी १,८२५ झाडे तोडण्याच्या निर्णयाला नाशिकमध्ये प्रचंड विरोध होत आहे. याच भागातील सुमारे ३५ एकर जागेवर नाशिक महानगरपालिकेने आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी व सम्मेलन केंद्र (माईस हब) उभारण्यासाठी पक्के बांधकाम करण्याचे नियोजन केल्याची चर्चा आहे. या दोन्ही प्रकल्पांमुळे हजारो झाडे बळी जाणार असल्याने पर्यावरणप्रेमी संतप्त झाले आहेत.

