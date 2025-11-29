Sayaji Shinde: 'गिरीश महाजन तुमच्याशी दुश्मनी नाही पण..' तपोवनात सयाजी शिंदे भडकले, झाडे वाचवण्यासाठी कंबर कसली

नाशिक : पंचवटी तपोवनात कुंभमेळ्यासाठी साधू-संतांच्या निवास व्यवस्थेसाठी १,८२५ झाडे तोडण्याच्या निर्णयाला नाशिकमध्ये प्रचंड विरोध होत आहे. याच भागातील सुमारे ३५ एकर जागेवर नाशिक महानगरपालिकेने आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी व सम्मेलन केंद्र (माईस हब) उभारण्यासाठी पक्के बांधकाम करण्याचे नियोजन केल्याची चर्चा आहे. या दोन्ही प्रकल्पांमुळे हजारो झाडे बळी जाणार असल्याने पर्यावरणप्रेमी संतप्त झाले आहेत..जोरदार हल्लाबोलया पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी नाशिकमध्ये जाऊन जोरदार हल्लाबोल केला. ते म्हणाले, “साधू-महंत आले, गेले... याची मला काही पडलेली नाही; पण ही झाडे राहिली पाहिजेत. झाडे ही आमची आई-बाप आहेत. आमच्या आई-बापावर हात उचलला तर आम्ही गप्प बसणार नाही. कुणीही झाडांवर हात घातला तर आम्ही शांत राहणार नाही.”.Actor Sayaji Shinde: वंदन स्मारक उभारून स्वातंत्र्यसैनिकांच्या आठवणी जपू: अभिनेते सयाजी शिंदे; ‘मिसाल वतन’ पुरस्काराचे वितरण.राज्य सरकारवरही आसूडसयाजी शिंदे यांनी राज्य सरकारवरही आसूड ओढले. ते पुढे म्हणाले, “झाडाची व्याख्याच अद्याप राज्य सरकारला समजलेली नाही. सगळ्यात जास्त झाडे तर हेच सरकार आणि याच पक्षाच्या लोकांनी तोडली आहेत. बाराव्या वर्षी येणाऱ्या कुंभाला काय म्हणायचे? जगातला एकमेव सेलिब्रिटी म्हणजे झाड! खरे चांगले साधू-संत कधीही गर्दी करत नाहीत. नाशिकमध्ये खूप चांगली माणसे आहेत, त्यांना मी पूर्ण पाठिंबा देण्यासाठी आलो आहे.”.कसला मेळावा भरलाय?२२० कोटी रुपये किंमतीच्या या टेंडर प्रक्रियेवर बोट ठेवत त्यांनी उपस्थितांना विचारले, “आता इथे हा कसला मेळावा भरलाय? इथे हिरवी फुली मारायची चेष्टा आहे का?” त्यांनी भावनिक साद घातली, “माणसे नंतर आले, पण झाडे आधी होती. ही झाडे जगली पाहिजेत. ही झाडे तोडू नका. मला कधीही बोलवा, मी हजर राहीन.”.नाशिककरांनी एकजूट दाखवलीतपोवनातील झाडे वाचवण्यासाठी नाशिककरांनी एकजूट दाखवली असून, सयाजी शिंदे यांच्यासारख्या मान्यवरांचा पाठींबा मिळाल्याने आंदोलनाला आणखी बळ मिळाले आहे. नाशिककरांनी ठणकावून सांगितले आहे की, विकासाच्या नावावर पर्यावरणाची होणारी हानी खपवून घेतली जाणार नाही..Sayaji Shinde : एकाही वृक्षाला हात लावू देणार नाही!" - तपोवन वृक्षतोडीविरोधात अभिनेते सयाजी शिंदे आक्रमक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.