Nashik Accident : बापाच्या डोळ्यादेखत पोटचा गोळा गेला! नाशिकमध्ये भरधाव कारच्या धडकेत दहावीचा विद्यार्थी ठार

नाशिक: तवली फाटा येथे भरधाव कारने दिलेल्या धडकेत दहावीचा विद्यार्थी ठार झाला. रस्त्यालगत उसाच्या रसाच्या गाड्यावर तो वडिलांना मदत करत होता. रविवारी (ता. २२) दुपारी बापाच्या डोळ्यादेखत घडलेल्या या घटनेने बापाचा झालेला आक्रोश हृदय पिळवटून टाकणारा होता. या प्रकरणी रात्री उशिरापर्यंत संशयित कारचालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते. .मयूर सुरेश भोये (वय १५, रा. लक्ष्मणनगर, तवली फाटा, पेठ रोड) असे मुलाचे नाव आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, तवली फाट्यावर रस्त्यालगत मोकळ्या जागेत सुरेश भोये यांचा उसाच्या रसाचा गाडा आहे. दहावीची परीक्षा सुरू असली तरी मयूर वडिलांना उसाच्या रसाच्या गाड्यावर मदत करीत असे. .सध्या दहावीचे पेपर सुरू असले तरी रविवारी सुटी असल्याने दुपारी चारच्या सुमारास तो वडिलांसोबत काम करत असताना भरधाव कार (एमएच १५, केके ६४६४)च्या चालकाचे नियंत्रण सुटले अन् तिने मयूरला धडक दिली. त्यात त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने वडिलांनी हंबरडाच फोडला. कारचालक पळून जाण्याच्या तयारीत असताना एका हॉटेल व्यावसायिकाने त्याला अडविले. .Pune News: व्यभिचार सिद्ध करणे ठरतेय आव्हानात्मक; न्यायालयात परिस्थितीजन्य दस्तऐवज, पुराव्यांची साखळी आवश्यक!.मयूरच्या वडिलांनी रिक्षाचालकांना हाक मारून गंभीर जखमी मयूरला जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. मात्र तोवर उशीर झाला होता. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्याला तपासून मृत घोषित केले. त्या वेळी मयूरच्या वडिलांनी केलेल्या आक्रोशामुळे रुग्णालयाचा परिसर सुन्न झाला. घटनेची माहिती मिळताच म्हसरूळ पोलिस दाखल झाले. संशयित कारचालकाला ताब्यात घेण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.