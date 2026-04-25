Nashik TCS Case: नशिला 'शीर खुर्मा' ते फेस स्कॅन... नाशिक धर्मांतर प्रकरणात धक्कादायक खुलासे

Religious Conversion Investigation: नाशिक धर्मांतर प्रकरणात रोज नवनवे खुलासे होत आहेत. या प्रकरणात आता नशिला शीर खुर्मा आणि फेस स्कॅनचं प्रकरण पुढे येतंय. पीडितेने दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी आधी तिच्याशी मैत्री केली आणि ईदच्या दिवशी तौसीफ अत्तार याच्या घरी त्याला शीर खुर्मा खायला दिला. .शीर खुर्मा खाल्ल्यानंतर पीडितेला चक्कर येऊ लागली आणि स्वतःवरचे नियंत्रण सुटल्यासारखे वाटू लागले. याच परिस्थितीचा फायदा घेत आरोपींनी तिच्या कौटुंबिक आणि मानसिक तणावावर उपाय म्हणून 'काळ्या जादू'चा वापर केला आणि त्याला विशिष्ट धार्मिक प्रक्रिया केल्याचा आरोप आहे..तपासादरम्यान असेही समोर आले आहे की, पीडित कर्मचाऱ्यांना धार्मिक चिन्हे परिधान करण्यास भाग पाडले गेले आणि त्याचे व्हिडिओ बनवून कंपनीच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर टाकण्यात आले. पीडितेला पूर्णपणे आपल्यावर अवलंबून ठेवण्यासाठी आरोपींनी त्याच्या कामाबद्दल कंपनीत खोटे आणि नकारात्मक अहवाल पाठवले, जेणेकरून तिची नोकरी धोक्यात येईल आणि ती हतबल होईल..या प्रकरणात आतापर्यंत सात जणांना अटक करण्यात आली असून टीसीएस कंपनीने सर्व आरोपी कर्मचाऱ्यांना कामावरून निलंबित केले आहे. याशिवाय काही महिला कर्मचाऱ्यांनीही आपल्या सहकाऱ्यांवर छळाचे गंभीर आरोप केले आहेत. मुख्य आरोपी दानिश शेख याच्या मोबाईलला फेस लॉक असल्याने तपास थांबला होता, मात्र न्यायालयाच्या परवानगीनंतर फॉरेंसिक लॅबमध्ये आरोपीच्या फेस स्कॅनद्वारे फोन अनलॉक करण्यात आला..या फोनमधून पोलिसांना अनेक महत्त्वाचे डिजिटल पुरावे आणि चॅट्स सापडले आहेत, ज्यामुळे या संपूर्ण कटाचा पर्दाफाश होण्याची शक्यता आहे. मुंबई नाका पोलिसांनी तौसीफ अत्तार, दानिश शेख, शाहरुख कुरैशी आणि रजा मेमन या मुख्य आरोपींना कोठडीत घेतले असून त्यांच्यावर धार्मिक भावना दुखावणे आणि लैंगिक छळाचे गुन्हे दाखल केले आहेत.