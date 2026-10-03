नाशिक

निवृत्तीनाथ संस्थानचा अध्यक्ष साळुंके पसार

निवृत्तीनाथ संस्थानचा अध्यक्ष साळुंके पसार
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निवृत्तिनाथ संस्थानचा अध्यक्ष साळुंके फरारी पीडितेचा आत्महत्येचा प्रयत्न; अपहरणासह अत्याचाराचा गुन्हा दाखल सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. ३ : लग्नाचे आमिष दाखवून महिलेवर अत्याचार केल्याचा आरोप असलेल्या त्र्यंबकेश्वर येथील संत निवृत्तिनाथ महाराज मंदिर संस्थानचे अध्यक्ष राहुल साळुंके याच्याविरोधात इंदिरानगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील पीडित महिलेने संगमनेर येथे फिनाईल प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू असून, प्रकृती स्थिर असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. दरम्यान, संशयित साळुंके फरारी असून, त्याच्या शोधासाठी पोलिसांची पथके रवाना करण्यात आली आहेत. पीडितेच्या भावाने २२ सप्टेंबर रोजी इंदिरानगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. त्यानुसार, संशयित साळुंकेविरोधात मारहाणीसह अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणाचा तपास करताना पोलिसांनी पीडिता आणि तिच्या मुलीचा शोध घेतला. त्यानंतर पीडितेने साळुंकेविरोधात गंभीर आरोप केल्याचे पोलिसांनी सांगितले. पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, साळुंके याने तिला लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्याशी वारंवार शारीरिक संबंध ठेवले. साळुंके याचे यापूर्वीच लग्न झालेले असताना, पत्नीला घटस्फोट दिल्यानंतर आपल्याशी लग्न करणार असल्याचे त्याने सांगितल्याचा पीडितेचा आरोप आहे. मात्र, लग्नाबाबत तिने तगादा लावल्यानंतर साळुंके याने तिला आणि तिच्या मुलीला मारहाण केल्याचेही तिने पोलिसांना सांगितले. ही बाब पीडितेने तिच्या भावाला सांगितल्यानंतर त्याने इंदिरानगर पोलिसांकडे तक्रार केली. पोलिसांनी पीडितेच्या घरी जाऊन चौकशी केली असता, घरमालकाने साळुंके हा पीडिता व तिच्या मुलीला दुचाकीवरून घेऊन गेल्याचे सांगितल्याचे पोलिसांनी नमूद केले. प्राथमिक तक्रारीनुसार मारहाणीसह अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर पीडितेने केलेल्या आरोपांच्या आधारे गुन्ह्यात वाढीव कलमांचा समावेश करण्यात आला आहे. याप्रकरणी इंदिरानगर पोलिस पुढील तपास करीत आहेत. दरम्यान, या प्रकरणानंतर पीडितेने संगमनेर येथे फिनाईल प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. तिला तत्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारानंतर तिची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले. संशयित साळुंकेचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची पथके रवाना करण्यात आली असून, त्याचा शोध सुरू आहे.

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