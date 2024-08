Nashik News : नाट्यगृहे स्मार्ट, पण धूळखात; कोट्यवधी खर्च

Nashik News : पंचवटीतील १९० आसन क्षमतेचे पं. विष्णू दिगंबर पलुस्कर सांस्कृतिक भवन, हिरावाडीतील ६५० आसन क्षमतेचे स्व. सदाशिव गंगाराम भोरे कलामंदिर, शालिमार येथील महात्मा फुले कलादालन, स्मार्ट सिटी अंतर्गत कोट्यवधी रुपये खर्च करून बांधलेली सभागृह नेमकी कुणाच्या फायद्याची? असा सवाल आता नाट्यप्रेमी करीत आहेत. धूळखात पडलेल्या या नाट्यगृहांचा ना प्रेक्षकांना उपयोग होतो ना महानगरपालिकेला त्यातून उत्पन्न मिळते. ( Theaters are smart but dust in city )