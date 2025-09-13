नाशिक

Crime News : नाशिकमध्ये धक्कादायक घटना; पाणी पिण्याच्या बहाण्याने सोनसाखळी लंपास

Shocking Theft in Nashik: Woman’s Necklace Stolen : पाणी पिण्याचा बहाणा करत महिलेच्या गळ्यातील सोनसाखळी लांबविल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी घडली. या प्रकरणी पंचवटी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे.
पंचवटी: येथील रामवाडीतील आदर्श नगर परिसरात भरदिवसा दोन संशयितांनी पाणी पिण्याचा बहाणा करत महिलेच्या गळ्यातील सोनसाखळी लांबविल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी घडली. या प्रकरणी पंचवटी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे.

