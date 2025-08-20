नाशिक

Crime News : नाशिकमध्ये चोरीच्या ४२ घटनांची नोंद; १५ दिवसात ३५ लाखांचा मुद्देमाल लांबवला

Rising Crime in Nashik : नाशिक शहरात गेल्या १५ दिवसांत चोरी आणि घरफोडीच्या घटना मोठ्या प्रमाणात वाढल्या असून, चोरट्यांनी सुमारे ३५ लाख रुपयांचा ऐवज लंपास केला आहे
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: बंद घराला दिसले कुलूप की तोड, असाच एककलमी फंडा गेल्या १५ दिवसांमध्ये दिसून आला आहे. चोरट्यांनी शहरात अक्षरश: धुमाकूळ घातला असून, स्मार्ट पोलिस यंत्रणा मात्र सपशेल अपयशी ठरली आहे. गेल्या १५ दिवसांमध्ये शहरात ४२ घरफोड्या-चोरी-जबरी चोरीच्या घटना घडल्या असून, यात चोरट्यांनी ३५ लाखांच्या मुद्देमालावर डल्ला मारला आहे. व्हिज्युअल पोलिसिंगवर चोरटे वरचढ झाले असून, शहर पोलिसांसमोर आव्हान उभे राहिले आहे.

