Crime News : नाशिकमध्ये चोरीच्या ४२ घटनांची नोंद; १५ दिवसात ३५ लाखांचा मुद्देमाल लांबवला

नाशिक: बंद घराला दिसले कुलूप की तोड, असाच एककलमी फंडा गेल्या १५ दिवसांमध्ये दिसून आला आहे. चोरट्यांनी शहरात अक्षरश: धुमाकूळ घातला असून, स्मार्ट पोलिस यंत्रणा मात्र सपशेल अपयशी ठरली आहे. गेल्या १५ दिवसांमध्ये शहरात ४२ घरफोड्या-चोरी-जबरी चोरीच्या घटना घडल्या असून, यात चोरट्यांनी ३५ लाखांच्या मुद्देमालावर डल्ला मारला आहे. व्हिज्युअल पोलिसिंगवर चोरटे वरचढ झाले असून, शहर पोलिसांसमोर आव्हान उभे राहिले आहे..पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक आयुक्तालय हद्दीतील गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. परंतु असे असतानाही शहरात भरदिवसाही चोऱ्यामाऱ्या, घरफोड्या आणि जबरी चोरीच्या घटना घडत आहेत. गेल्या १ ते १५ ऑगस्ट या दरम्यान शहरात चोरट्यांनी धुमाकूळ घातला आहे. या कालावधीत चोरट्यांनी तब्बल ४२ चोऱ्या, घरफोड्या आणि जबरी चोऱ्या केल्या असून, सरासरी दिवसाला तीन चोऱ्या शहरात होत आहेत..गेल्या १५ दिवसांमध्ये सरकारवाडा, उपनगर हद्दीत प्रत्येकी सहा, अंबड हद्दीत पाच तर, नाशिकरोड, आडगाव हद्दीत प्रत्येकी चार चोऱ्या-घरफोड्या झाल्या आहेत. आयुक्तालय हद्दीतील या काळात सर्वाधिक २४ चोरीचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. तुलनेने संवेदनशिल असलेल्या भद्रकाली, पंचवटी हद्दीमध्ये घरफोडी-चोरीच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण घटले आहे. .तर, घरफोडीचे दहा आणि जबरी चोरीचे ८ गुन्हे दाखल आहेत. तर, चोरी-घरफोडीच्या गुन्ह्यात चोरट्यांनी ३२ लाख ६७ हजार ३५ रुपयांचा मुद्देमाल लांबविला आहे. जबरी चोरीच्या गुन्ह्यात चोरट्यांनी ३ लाख १ हजार ५०० रुपयांचा ऐवज लांबविला आहे..स्मार्ट आणि व्हिज्युलिंग पोलिसिंग ऐवजी चोरट्यांचे प्रताप अधिक वाढल्याने शहरात पोलिस आहेत का असा प्रश्न नाशिककरांसमोर उभा राहिला आहे. या काळात सोनसाखळी खेचणे, मोबाईल हिसकावून नेल्याच्या घटनाही घडलेल्या आहेत. याशिवाय, टवाळखोरांकडून होणाऱ्या हाणामारीच्या घटना नित्याच्या झाल्या आहेत..Nashik News : सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल! नाशिकमध्ये भटक्या कुत्र्यांनी चिमुकल्यांवर केले जीवघेणे हल्ले.पस्तीस लाखांवर डल्ला१ ते १५ ऑगस्ट या दरम्यान, पोलिस आयुक्तालय हद्दीतील पोलिस ठाण्यांमध्ये चोऱ्या, घरफोड्या, जबरी चोरीचे ४२ गुन्हे दाखल झाले आहेत. चोरट्यांनी घरफोड्या, चोरीच्या गुन्ह्यांमध्ये तब्बल ३२ लाख ६७ हजार ३५ रुपयांच्या मुद्देमालावर डल्ला मारला आहे. यात चोरट्यांनी रात्र-दिवस चोऱ्या, घरफोड्या केल्या आहेत. तर, एका मंदिराची दानपेटीही पळविली आहे. जबरी चोरीच्या गुन्ह्यात भामट्यांनी सुमारे तीन लाखांचा ऐवज हिसकावून नेला आहे. यात चेनस्नॅचिंगसह मोबाईल हिसकावण्याचेही गुन्हे दाखल आहेत..